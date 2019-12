Harry Styles : faut-il écouter ‘Fine Line’, son nouvel album ?

Harry Styles Actualités Discographie Concerts

Jour J pour Harry Styles qui propose au public Fine Line, son second album solo. Faut-il l’écouter ? Réponse avec aficia.

Vous avez connu Harry Styles comme membre incontournable de One Direction… C’était avant la séparation du groupe et le lancement de sa carrière solo en 2017. Et pour l’instant c’est un véritable succès.

En effet, son album éponyme publié en mai 2017 sera un véritable succès auprès du public mais aussi de la critique. porté par des titres comme “Sign of the Times”, “Kiwi” ou encore “Two Ghosts” cet opus inspiré du rock des années 70 se classera dès sa première semaine d’exploitation sur la première marche du podium du Billboard américain.

Il était donc temps pour le jeune artiste de 25 ans de proposer la suite de ses aventures musicales et surtout de confirmer son succès, tout comme son talent…

Harry Styles efficace !

C’est donc avec Fine Line que Harry Styles doit à nouveau convaincre. Et autant le dire directement : il fait dans l’efficace et l’entêtant. Pour s’en rendre compte il suffit d’écouter les premières pistes déjà connues. Le sulfureux “Lights Up”, “Watermelon Sugar” et “Adore You”.

Avec un peu plus de 46 minutes et 12 pistes, Harry Styles nous embarque dans son monde, ses sentiments, la sensualité, la sexualité. Le sexe, la mélancolie, Harry Styles se livre sans complexe et usant toujours autant de cette touche vintage.

Avec Fine Line Harry Styles signe l’intégralité des pistes de l’opus et semble avoir apporté un soin particulier pour chaque titre qui offre une partie puissante, étrange ou captivante. Le français dans “Cherry”, la puissance de cette mélancolie avec “Falling”, le synthé de “Sunflower, Vol.6”, chaque chose trouve sa place et captive.

Lucide…

Sur cet opus Harry Styles déclare “Je ne suis qu’un fils de pute arrogant qui ne peut pas admettre quand il est désolé”, se montrant lucide face au echecs amoureux, ne rejetant pas les fautes sur les autres. Il ne fait pas dans le larmoyant, il fait dans la sensation directe et colle à ses émotions sans faux-semblants.

Musicalement, Fine Line est grand, comme avec “She”, long de 6 minutes… tout comme “Fine Line” qui clôture parfaitement ce second opus du chanteur. Il est clair qu’avec ce second album Harry Styles maîtrise mieux le jeu, ose faire des propositions atypiques et laisse entendre une voix toujours aussi saisissante. Un bonheur.

Découvrez Fine Line, le nouvel album d’Harry Styles :