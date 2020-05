Petit Biscuit dévoile “I Leave Again” son nouveau single avec Shallou

Petit Biscuit fait sa rentrée et il semble très fier de nous dévoiler son nouveau single “I Leave Again” avec Shallou. C’est en écoute sur aficia.

“Je suis de retour” : c’était le message de Petit Biscuit le 6 mai dernier annonçant la sortie d’un nouveau single, lui qui n’a rien publié de nouveau depuis les inédits parus entre 2018 et 2019 comme “Safe”, “Wide Awake” ou encore “We Were Young” avec JP Cooper.

Aussi, le jeune producteur fait aujourd’hui un retour flamboyant, marquant un nouveau tournant dans sa toute jeune carrière.

Parfait pour l’été

Petit Biscuit revient ainsi avec “I Leave Again”, une collaboration avec son ami Shallou qu’il a rencontré au cours de sa dernière tournée américaine. Depuis, ces deux là ne se quittent plus et viennent de proposer un morceau qui sort de leurs habitudes respectives : “Nous avons passé des heures à écouter beaucoup de choses différentes et avons essayé beaucoup de choses différentes, mais ce n’est que quelques mois plus tard que nous avons finalement trouvé le morceau parfait pour collaborer”, affirme Petit Biscuit sur ses réseaux sociaux.

Ici l’artiste parle “de la fin d’une relation avec toute sa nostalgie” tout en essayant “de la transformer en chanson d’un nouveau départ avec toute l’excitation qu’elle peut apporter”. Un bon petit son signant l’arrivée définitive de l’été…

Découvrez “I Leave Again” de Petit Biscuit :