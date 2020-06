Thierry Amiel chante “Tes silences” en acoustique

Thierry Amiel continue de confier à aficia les capsules acoustiques de son dernier album. Aujourd’hui on découvre “Tes silences”.

C’est avec l’album Artéfact que Thierry Amiel a fait son retour dans les bacs l’année dernière, un retour qui a largement comblé la communauté du chanteur. Il faut dire qu’avec ce format Thierry Amiel affiche une très belle maturité, exposant un opus riche avec une voix toujours aussi saisissante.

Ce nouveau cru, Thierry Amiel à eu l’occasion de le confectionner avec, en autres, Skydancers (Amir, Timbaland, X Ambassadors, Broken Back, Loïc Nottet, Vianney…) et Manu Larrouy (Jenifer, Fréro Delavega…). Aussi, pour l’exposer un peu plus longtemps et en offrir une nouvelle lecture, Thierry Amiel a choisi aficia pour délivrer, en exclusivité, l’intégralité des pistes présentes sur Artéfact dans des versions acoustiques.

C’est ainsi que nous avons déjà eu le plaisir de vous offrir les titres “Fantôme”, “Monroe”, “La nuit tombe”, “Je ne sais plus”, “Par coeur” et “Dans la musique” mais également “Diktats” et “London”, deux titres enregistrés durant le confinement et sur lesquels nous vous avions invité.

Thierry Amiel expose “Tes silences”

Après une petite pause relative au confinement, Thierry Amiel a fait son retour vers les studio afin de nous délivrer le vendredi 5 juin le titre “Mustang” en version acoustique, venant ainsi compléter une très belle série déjà disponible sur aficia.

Aujourd’hui, c’est “Tes silences” qui s’offre donc au public, Thierry Amiel livrant une prestation qui s’habille le plus simplement de la voix et de la guitare. Une nouvelle lecture d’un titre qui devrait une fois de plus séduire son fidèle public.

Découvrez “Tes silences” de Thierry Amiel en acoustique :