Boris Way remixe “Trop beau” de Lomepal. Et c’est canon !

C’est un petit coup de cœur déniché sur la toile ! Le remix non officiel de “Trop beau” de Lomepal par Boris Way à découvrir sur aficia.

Le confinement en inspire plus d’un. Parmi eux, Boris Way, le DJ et producteur originaire de Nice, qui livrait en tout début d’année son premier EP Feelings, regroupant sa discographie dont les singles “Your Love”, “Want You”, “Wasted Love” et le petit dernier “No More (Boom Boom)”.

Mais à côté de cela, le grand ami de Mosimann s’est fait plaisir depuis chez lui à reconstruire à la gratte et au piano “Trop beau” de Lomepal. Un petit loop, une mélodie tropical house qui vient s’ajouter et le tour est joué. Via le compte Instagram du DJ, on a vu évoluer le morceau, et surtout le résultat final qui vous est offert par Boris Way !

Découvrez ce remix non officiel de Boris Way :