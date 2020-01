Boris Way nous fait faire ‘Boom Boom’ avec “No More”

BORIS WAY Actualités Discographie Concerts

Boris Way mise sur “No More (Boom Boom)” pour mettre en avant son premier EP. C’est à écouter sur aficia.

“Your Love”, “Want You” ou encore “Wasted Love”, nous avons déjà eu largement l’occasion de vous présenter Boris Way à travers ses compositions. Mais la bonne nouvelle c’est que ce jeune producteur originaire de Nice vient enfin de proposer un premier EP.

En effet, alors qu’il cumule plus de 20 millions de streams, Boris Way offre au public Feelings, un format de 4 pistes livrant le meilleur de sa pop dopée à la house music.

Alors, pour ceux qui connaissent déjà Boris Way, on regrettera le manque de nouveautés. Car oui, seul “No More (Boom Boom)” sur lequel il invite Emy Perez s’affiche comme une piste inédite.

Qu’importe, nous avons quand même le plaisir de retrouver Boris Way et ce “No More (Boom Boom)” et parfaitement taillé pour débuter un week-end sous le signe de la fête et faire ‘Boom Boom’ toute la nuit !

Découvrez “No More (Boom Boom)”, le nouveau single de Boris Way :