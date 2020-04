Ils sont nombreux à chanter pour faire face au COVID-19 et montrer un certain soutien, tous à leur manière. L’occasion pour aficia de dresser un résumé des propositions faites jusqu’à aujourd’hui…

Nous ne souhaitions pas surfer sur cette actualité dramatique que nous connaissons depuis maintenant de longues semaines. Mais il s’avère que la parole revient souvent aux artistes et il était malgré tout indispensable de dresser un tour d’horizons des propositions réalisées en période de confinement. Car chanter pour s’unir est important et apporter un soutien aux personnels soignants, aux personnels de la première ligne ou de la population confinée l’est tout autant.

Nous avons eu déjà eu l’occasion de vous parler de “Pour les gens du secours” interprété par Marc Lavoine (son interview ici), Pascal Obispo et Florent Pagny, mais aussi d’Helmut Fritz qui réédite sa chanson “Ça m’énerve” en réécrivant les paroles de façon humoristique, ou encore de Calogero avec le touchant “On fait comme si”.

Et comment oublier Grand Corps Malade qui offrait vendredi dernier l’inédit “Effets secondaires” et même Zazie, de retour avec le titre “Après la pluie” déployant la carte de l’émotion. Mais d’autres artistes se sont également lancés dans cet exercice, loin d’être facile mais débordant de sincérité…

Jean Jacques Goldman, Collectif Et demain ?…

C’est le cas de Lara Fabian qui a livré ces jours-ci sa chanson “Nos cœurs à la fenêtre” dont tous les bénéfices seront reversés aux personnels soignants de France, d’Italie, du Canada et de Belgique. Jean Jacques Goldman lui, pourtant retiré de la musique depuis près de 20 ans, rend hommage à sa façon en changeant les paroles de “Il changeait la vie” en “Ils sauvent la vie”.

Découvrez “Nos cœurs à la fenêtre” de Lara Fabian :

On continue ce petit tour d’horizon avec Gauvain Sers qui sort l’accordéon et vient de mettre à disposition sur les plateformes de streaming sa chanson “En quarantaine”. Écrite, composée et mixée entre Paris, la Vendée et la Normandie. Cette chanson verra tous ses bénéfices être reversés à la Fondation Hôpitaux de France.

Découvrez “En quarantaine” de Gauvin Sers :

Comment ne pas évoquer la vague d’amour offert par le Collectif Et Demain ? et ses 300 personnalités (de Kev Adams à Jean Louis Aubert en passant par Nikos Aliagas et Christophe Maë) qui propose la chanson “Et demain ?”, là encore au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Le titre s’est directement offert un numéro un sur les plateformes de téléchargements.

Autre collectif, des YouTubeurs et des artistes du monde entier (dont font partie l’artiste française Sara’h, mais aussi Sam Tsui ou Kurt Hugo Schneider) avaient enregistré en 2018 une version inédite de “We Are The World” dans les Studios de Los Angeles. 15 mois plus tard, cette version se pare d’un clip en mode confiné qui et montre à quel point le thème est plus que jamais d’actualité…

Découvrez la version de “We Are The World 2020” par les artistes de YouTube :

Dans un thème beaucoup moins conventionnelle et plus détendu, quelques humoristes et artistes se sont également lancés le défi d’écrire un texte sur le situation actuelle. Camille Lellouche s’est réappropriée le COVID-19 en un véritable hymne avec “Coco Corona”, réussissant à le commercialiser et à affoler la toile (+ de 5 millions de vues). Même chose pour Joyca et son titre “Confinés” également dispo sur les plateformes de streaming. Enfin, le rappeur Soprano a modifié les paroles de son titre “Coach” en compagnie de Cauet pour une version spéciale confinement…

Et nous ? la rédaction d’aficia ? Sachez que l’on reste mobilisé, également en mode confinement et en télé-travail pour vous divertir et vous apporter quotidiennement votre dose de musique. Ce travail de divertissement passe par la découverte de nos nombreuses interviews, la mise en place de nos ‘Live Session’ ‘At Home‘ avec des invités comme Yadam, Olympe, Oscar Anton, Lunis, Tom Leeb, Suzane, Lilian Renaud… ou encore la possibilité de chanter avec des artistes comme Thierry Amiel. Car si la musique n’est pas le remède au virus, elle devrait vous apporter beaucoup de bonheur. C’est aussi pour cela que nous avons fait le choix de limiter au strict minimum les sujets portant sur le coronavirus : notre engagement et de vous divertir, de vous parler de musique, tout simplement.