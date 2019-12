Après Céline Dion, l’affiche du Festival des Vieilles Charrues fait le plein avec 37 nouveaux noms. On y retrouve The Avener, Angèle ou encore Mika. C’est à découvrir avec aficia.

C’est le rendez-vous incontournable chaque année : le Festival des Vieilles Charrues qui se déroule chaque année à Carhaix en Bretagne. Et pour sa 29ème édition, le festival compte bien satisfaire le public avec une affiche très alléchante.

En effet, si l’année dernière le public avait eu l’occasion de voir sur scène des artistes comme Clara Luciani, Suzane, Vald, Zazie, The Chainsmokers, Columbine, Martin Garrix, Jeanne Added ou encore Petit Biscuit, du 16 au 19 juillet 2020, la plaine de Kerampuilh sera une fois de plus le plus grand rendez-vous musical de l’été.

Vieilles Charrues – © Denoual Coatleven

Vieilles Charrues – © Nico M

Vieilles Charrues – © Mathieu Ezan

Lenny Kravitz, Rilès, Therapie Taxi…

Ainsi, on retrouve bien Céline Dion le jeudi, tout comme Morcheeba et la jeune Pomme. Le lendemain, c’est DJ Snake qui s’affiche en grand et qui risque de mettre le feu au festival. Il sera accompagné de Catherine Ringer pour chanter le répertoire des Rita Mitsouko, de Niska pour livrer en live les titres de son album Mr Sal, mais également d’artistes comme Izïa, Lolo Zouaï, Tessa B., Dirtyphonics Liive.

Si les deux premiers jours s’annoncent prometteurs, la suite reste aussi vertigineuse. Le samedi sera marqué par le retour de Lenny Kravitz, onze ans après son passage au festival. Le public aura également l’occasion de vibrer avec la présence de Mika qui devrait en toute logique chanter les derniers titres de son album My Name is Michael Holbrook. C’est sans oublier la présence du génie de l’electro Madeon, de Ninho qui fera vibrer son flow extrait de l’album Destin, de la poésie de Gaël Faye, de l’incontournable Vladimir Cauchemar ou encore de la tornade Aloïse Sauvage.

Le point final, le dimanche, aura l’occasion d’être rythmé par Angèle qui continue de caracoler au sommet des charts avec l’album Brol, de The Avener qui fait son retour dans les bacs avec son nouvel album au mois de janvier 2020, de Rilès qui risque de jumper au son de son album Welcome to the Jungle, de Therapie Taxi qui devrait transmettre une belle dose d’énergie avec son album Cadavre Exquis sans oublier l’efficace formation Bon Entendeur qui est un véritable enchantement en live ou encore de Yseult. Bref : que du bon !

PLUS DE FESTIVALS Découvrez notre sélection des Festivals 2020

pour vibrer en musique durant toute l’année ! Lollapalooza [VOIR]

Art Rock [VOIR]

La Magnifique [VOIR]

Eurockéennes de Belfort [VOIR]

La Nuit de l’Erdre [VOIR]

Printemps de Bourges [VOIR]

Avec le Temps [VOIR]

Felyn Stadium [VOIR]

À vos billets !

Côté billetterie, il faut faire vite, très vite même… Le jeudi affiche déjà sold-out. Inutile de chercher un Pass, l’effet Céline Dion a fait son travail. De plus, on vous déconseille fortement de passer par des circuits non officiels pour choper vos places au risque de vous retrouver avec des Pass invalides.

Reste alors à vous procurer, au choix, le Pass à la journée pour le prix de 44€ ou le Pass 3 jours pour seulement 122€. Il s’agit là de tarif préférentiels mis à disposition ce mercredi 18 décembre dès 19h00.