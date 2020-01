Top Albums : Vitaa et Slimane restent N°1 avec ‘VersuS’

Chaque lundi aficia vous livre le meilleur du Top Albums, les meilleures ventes de musique en France. Cette semaine, Vitaa et Slimane garde la première place !

Chaque vendredi, le SNEP offre le classement des albums les plus vendus sur la semaine précédente. On fait le point sur les 10 albums les plus vendus sur la semaine du 03 au 09 janvier 2020 comprenant les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming.

Le podium

Il y a enfin un peu de changement dans l’ordre du Top 10, mais pas une révolution. Il est déjà important de souligner que les ventes affichent des scores très bas, une normalité pour cette saison d’après fêtes.

Qu’importe ! Vitaa et Slimane peuvent être heureux, ils gardent la première place pour la seconde semaine consécutive avec l’album VersuS. Avec 13.135 ventes de plus l’album s’approche de la certification Triple Platine puisqu’il culmine à 286.670 exemplaires vendus. Et si vous avez manqué l’info, sachez que le tandem est dans le Top 10 des plus grosses ventes de l’année 2019 !

Angèle est stable également en gardant le deuxième place avec son album Brol. Pour sa 65ème semaine dans le Top Albums, la Belge affiche 10.177 ventes supplémentaires alors qu’elle est également en première place des ventes de l’année 2019.

Pour finir le podium, c’est le retour de Jul dans le Top 3. En effet, le rappeur originaire de Marseille affiche son album C’est pas des lol en troisième position avec 7.742 exemplaires écoulés sur la semaine. Au total, depuis sa mise en rayon, il en a vendu 86.668 copies.

Le petit nouveau…

La meilleure entrée de la semaine sera pour 4Keus qui fait entrée directement son album Vie d’artiste à la 6ème place. Il affiche 5.257 ventes sur la première semaine d’exploitation, très largement porté par son duo avec Niska : “M.D”.

À noter !

Nekfeu continue de séduire le public avec Les Étoiles Vagabondes. Seconde meilleures ventes de l’année 2019 l’album passe de la 13ème à la 8ème place avec 5.049 ventes sur la semaine. Après 31 semaine dans le Top Albums, l’opus affiche un total de 455.868 ventes.

Du côté de Gradur, il aura un nouveau tableau à accrocher dans sa chambre. En effet, Zone 59 vient de passer la barre de 50.000 ventes avec 4.163 exemplaires écoulés cette semaine. C’est donc un Disque d’Or dans la poche pour le rappeur nordiste.

Le Top 10

Vitaa & Slimane 20 1 1 13.315 286.670 Angèle 65 1 2 10.177 725.991 Jul 5 1 6 7.742 86.668 Dadju 8 1 7 7.169 116.155 Soprano 60 2 4 6.566 569.880 4Keus Nouveauté 6 – 5.257 5.247 Aya Nakamura 61 3 8 5.057 405.966 Nekfeu 31 1 13 5.049 455.868 Ninho 42 1 16 4.846 XXX Johnny Hallyday 11 1 3 XXX XXX

Pourquoi aficia ne donne pas l’intégralité des chiffres ?

Depuis le 15 juin 2018, aficia a fait la demande d’un accès aux données du SNEP (Syndicat National de l’Édition Phonographique). Depuis cette date, et après de très nombreuses relances, la rédaction reste dans l’attente de la mise à disposition d’un accès qui nous permet de vous offrir une réelle analyse des ventes musicales.

Dans cette attente, aficia vous propose chaque semaine un classement comprenant les chiffres les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming et récoltant de manière très artisanale des données validées et compilées par nos soins.

Dès que la rédaction aura un accès complet aux données du SNEP, aficia aura le plaisir de vous offrir des analyses détaillées concernant les ventes de l’industrie musicale en France.

