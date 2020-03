Top Albums : Ninho, The Weeknd et Soolking dominent !

Nouvelle semaine au sommet pour Ninho avec M.I.L.S 3. Le détail des albums les plus vendus en France, c’est sur aficia.

Chaque vendredi, le SNEP offre le classement des albums les plus vendus sur la semaine précédente. On fait le point sur les 10 albums les plus vendus sur la semaine du 20 au 26 mars 2020 comprenant les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming.

Le Top 10

C’est une seconde semaine à la première à la première place pour Ninho avec M.I.L.S III qui enregistre 14.065 nouvelles ventes pour culminer à 84.094 exemplaires après trois semaines et un Disque d’Or dans la poche.

Sur la seconde marche du podium, c’est The Weeknd qui fait son entrée avec After Hours qui compte l’équivalent de 9.344 ventes tandis que Soolking entre à la troisième place avec Vintage qui affiche 6.930 copies écoutés. Pour ce dernier, les chiffres ne comprennent que le digital, la version physique étant actuellement annoncée pour le 29 mai.

Dans le reste du Top 10, on note également la venue de la bande-originale de la série ‘Validé’. Elle s’installe à la 6ème place avec l’équivalent de 3.861 copies pour sa première semaine.

Les ventes en chute libre…

Si nous avons eu l’occasion de vous mettre en avant la chute des écoutes en streaming, le Top 200 de Spotify affichant un recul de 12,21%, c’est le même son de cloche du côté du Top Album.

En effet, par rapport à la semaine dernière, et sur un échantillon représentatif de 17 albums, on note une chute globale de 35%. L’industrie musicale accuse le coup, repoussant ainsi la sortie de nombreux albums.

FOCUS























À noter…

Il est particulièrement difficile de faire des pronostics actuellement. Mais la semaine prochaine il faudra être attentif aux score de Dua Lipa avec Future Nostalgia, de Pearl Jam avec Gigaton mais également le format Self-Portrait – The 1st Mini Album de Suho qui semble faire des étincelles.

Du côté des autres nouveautés de la semaine, Jok’Air entre 20ème avec Jok’Chirac, Colores de J. Balvin s’installe à la 36ème position, Le Mal est fait d’ISK est 58ème. Il faut descendre à la 75ème place pour trouver 3.15.20 de Childish Gambino à la 87ème pour Baxter Dury avec The Night Chancers et à la 89ème place pour trouver Yael Naim avec Nightsongs.

Le Top 10

Ninho 3 1 1 14.065 84.094 The Weeknd Nouveauté 2 – 9.344 9.344 Soolking Nouveauté 3 – 6.930 6.930 Les Enfoirés 3 1 2 XXX XXX Maes 10 1 3 4.298 139.986 Validé Nouveauté 6 – 3.861 3.861 Angèle 77 1 5 3.486 815.958 Nekfeu 43 1 8 3.022 501.697 Vitaa & Slimane 32 1 4 XXX XXX Naps 4 3 6 2.774 28.733

Pourquoi aficia ne donne pas l’intégralité des chiffres ?

Depuis le 15 juin 2018, aficia a fait la demande d’un accès aux données du SNEP (Syndicat National de l’Édition Phonographique). Depuis cette date, et après de très nombreuses relances, la rédaction reste dans l’attente de la mise à disposition d’un accès qui nous permet de vous offrir une réelle analyse des ventes musicales.

Dans cette attente, aficia vous propose chaque semaine un classement comprenant les chiffres les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming et récoltant de manière très artisanale des données validées et compilées par nos soins.

Dès que la rédaction aura un accès complet aux données du SNEP, aficia aura le plaisir de vous offrir des analyses détaillées concernant les ventes de l’industrie musicale en France.

