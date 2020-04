Top Albums : Kekra agite les charts !

Si c’est Ninho qui reste en tête des ventes d’albums en France, Kekra agite les charts sous forme de polémique. Le détail avec aficia.

Chaque vendredi, le SNEP offre le classement des albums les plus vendus sur la semaine précédente. On fait le point sur les 10 albums les plus vendus sur la semaine du 27 au 03 avril 2020 comprenant les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming.

Le Top 10

Ninho reste donc au sommet des charts avec MILS 3 qui affiche, pour sa quatrième semaine, 10.257 nouvelles ventes. Il score ainsi à 94.351 exemplaires depuis sa sortie. Sur la seconde marche du podium, Les Enfoirés remontent avec Le Pari(s) des Enfoirés qui connaît sa plus mauvaise année et c’est The Weeknd qui ferme le podium avec After Hours. Pour sa deuxième semaine il affiche 4.930 ventes.

Dans le reste du Top 10, Validé, la bande originale de la série à succès, passe de 3.861 ventes à 4.812 ce qui permet à l’album de se classer quatrième. Hatik monte à la sixième place avec Chaise Pliante. En effet, avec la fusion du volume 1 et 2 il score à 3.520 ventes sur la semaine.

Le Top 10 des meilleures ventes d’albums en France affiche que deux nouveautés. Bosh avec Synkinisi qui se classe huitième avec 3.338 ventes et Dua Lipa avec Future Nostalgia qui doit se contenter de la neuvième place.

Pourquoi aficia ne donne pas l’intégralité des chiffres ?

Depuis le 15 juin 2018, aficia a fait la demande d’un accès aux données du SNEP (Syndicat National de l’Édition Phonographique). Depuis cette date, et après de très nombreuses relances, la rédaction reste dans l’attente de la mise à disposition d’un accès qui nous permet de vous offrir une réelle analyse des ventes musicales.

Dans cette attente, aficia vous propose chaque semaine un classement comprenant les chiffres les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming et récoltant de manière très artisanale des données validées et compilées par nos soins.

Dès que la rédaction aura un accès complet aux données du SNEP, aficia aura le plaisir de vous offrir des analyses détaillées concernant les ventes de l’industrie musicale en France.

Le cas Kekra…

C’est un pavé dans la marre ! AllPoints et Believe soulignent dans un communiqué le traitement que le SNEP (Syndicat National de l’Édition Phonographique) a réservé à l’album Freebase Vol.4 de Kekra. En effet, l’organisme qui s’occupe de communiquer les données compilées chaque semaine par l’institut GFK a retiré l’intégralité des ventes en format physique de cet opus.

Avec 2.933 ventes en physique, l’équivalent de 2.095 ventes en streaming et 101 en téléchargement, cet album score à 5.129 ventes et devrait donc être troisième des ventes cette semaine, devant The Weeknd.

La décision du SNEP repose sur le principe de l’exclusivité… En effet, Kekra avait fait une vente depuis son site internet et le syndicat rappel que “l’exclusivité est définie par la distribution par moins de 3 plateformes ou enseignes”.

(1/5) Paris le 3 avril 2020. @allpointsfrance / @Believe_France félicitent son artiste #Kekra pour sa très belle entrée au top avec son nouvel album « Freebase, Vol. 04 » sorti le vendredi 27 mars. Kekra, qui totalise 5 129 Ventes, (dont 2 933 en physique, 2 095 en streaming – pic.twitter.com/uvwBjOyMnx — AllPoints France (@allpointsfrance) April 3, 2020

Au-delà de ce constat, la décision du SNEP dans le contexte actuel, où il est pratiquement impossible de se rendre en point de vente, est très surprenante. De son côté, Believe souligne qu’en 2020 55% du marché est digital, un chiffre qui monte à 80% dans le domaine de la musique urbaine. Believe souligne également l’importance croissante de la musique indépendante dans le paysage musical français, regrettant que le SNEP soit principalement dirigé “par les Majors” avec un raisonnement “d’un autre âge” pour un institution qui semble pouvoir changer seul “les règles de la comptabilisation des ventes”.

À noter…

Du côté des autres nouveautés de la semaine, on retrouve Tsew The Kid à la 13ème place avec Diavolana qui compte 2.560 ventes. Avec Indécis, GLK score à 2.386 ventes pour s’offrir la 16ème place et PartyNextDoor entre à la 29ème place avec PartyMobile qui compte 1.583 ventes pour sa première semaine.

Du côté de l’évolution des ventes, sur notre panel de 20 albums, on note une nouvelle chute globale des ventes en France avec une perte de 16,51% sur la semaine 14. Un léger mieux toutefois car la semaine dernière cette chute était de 35% sur le même panel d’albums.

Le Top 10

Ninho 10.257 94.351 Les Enfoirés XXX XXX Kekra 5.129 5.129 The Weeknd 4.930 14.274 Validé 4.812 8.673 Maes 3.994 143.980 Hatik 3.520 XXX Soolking 3.382 10.312 Bosh 3.338 3.338 Dua Lipa XXX XXX Angèle 3.337 819.295

