Top Streaming de la semaine 38 : Freeze Corleone domine le classement avec ‘LMF’

Si Jul reste N°1 c’est bien Freeze Corleone, dans la tourmente, qui domine les écoutes en streaming cette semaine en France. aficia fait le point.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France.

Et pour la semaine 37, du vendredi 11 au jeudi 17 septembre 2020, la bande de Jul reste au sommet tandis que Freeze Corleone se fait une belle place dans le Top Global…

JUL reste N°1, Freeze Corleone domine le classement…

C’est 5.742.186 nouvelles écoutes pour JUL et sa “Bande Organisée” qui reste une fois de plus N°1 des écoutes en streaming sur Spotify France. La troupe qui doit publier un album le 9 octobre affiche, au global, 25.134.981 streams depuis la mise en ligne du titre il y a cinq semaines.

On retrouve sur la seconde marche du podium Freeze Corleone avec “Freeze Raël” (3.368.667 streams). Le rappeur, dans la tourmente face aux accusations d’incitation à la haine, se positionne également à la troisième place avec “Rap catéchisme” (2.323.435 streams). Dans ce Top 10 des titres les plus écoutés en France en streaming et sur Spotify il classe également “Hors Ligne” à la quatrième place pour 2.093.770 écoutes.

Naza, Carbozo, PLK…

Trois places de moins pour Leto comme pour Dadju. Le premier se classe 5ème avec “Macaroni” pour 2.005.568 streams. Il en affiche 7.232.458 depuis sa mise en ligne il y a trois semaines. Du côté de Dadju c’est le titre “Grand Bain” qui se classe 6ème pour 1.998.217 écoutes.

À la 7ème place on trouve Uzi qui chute d’une place avec “À la fête” qui compte 1.660.848 streams, 12.387.760 depuis sa mise en ligne il y a 11 semaines. Naza entre directement 8ème avec “Joli bébé” qui récolte 1.652.755 streams.

Pour finir ce Top 10 des titres les plus écoutés en streaming en France et sur Spotify, on trouve PLK qui chute de cinq places avec “On sait jamais”. Il est donc 9ème avec 1.607.121 nouvelles écoutes. Le 10ème est Carbozo qui fait entrer “Carbozo 2.0” avec 1.512.632 streams.















Freeze Corleone…

Au-delà des trois titres qu’il classe dans le Top 10, Freeze Corleone affiche de nombreux titres dans le Top 200 de Spotify. En voici le détail :

Au total, pour sa première semaine d’exploitation en streaming sur Spotify France, Freeze Corleone affiche donc 21.214.072 streams pour l’album LMF qui se classe également N°2 des meilleures ventes d’albums en France pour sa première semaine d’exploitation, juste derrière Mesdames de Grand Corps Malade.