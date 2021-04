Tayc s’offre la première place des titres les plus écoutés en streaming avec “Le temps”. aficia fait le point rien que pour toi…

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 26 mars au 1er avril 2021…

TAYC N°1 !

La semaine dernière le Top Spotify France, comme le Top Global du SNEP, était très largement dominé par SCH avec son album JVLIVS II qui affichait 42.923.750 streams pour 19 titres dans le Top 200. Et si SCH reste un beau leader, il ne squatte plus aussi largement le Top 10.

En effet, on retrouve à la première place des écoutes sur Spotify France Tayc avec “Le temps”. Il compte 2.141.915 streams cette semaine, 11.590.854 depuis sa mise en ligne. Juste derrière lui on découvre Moha K avec “Vroum Vroum” qui signe le meilleur démarrage de la semaine pour 1.812.650 écoutes. Le podium de tête se termine avec Naps qui fait un bon de 17 places avec “La kiffance” et ses 1.799.643 streams (6.214.307 depuis sa mise en ligne).

SCH classe 4 titres dans le Top 10 des écoutes de Spotify France, à savoir “Mode Akimbo”, “Mannschaft”, “Marché noir” et “Crack”. Cette semaine SCH classe toujours 19 titres dans le Top 200 de Spotify France mais il n’affiche ‘que’ 18.539.788 écoutes, c’est 24.383.962 streams en moins par rapport à la semaine dernière. Entre deux titres de SCH on trouve Kore et Booba tandis que la dixième place est occupée par Lil Nas X !

En effet, le rappeur fait également sensation en France avec le polémique et brûlant titre “MONTERO (Call Me By Your Name)” qui affiche 1.277.687 streams pour sa première semaine.

Pour finir, on porte un petit regard sur les performances de Djadja & Dinaz avec l’album Spleen. N°1 des ventes d’albums cette semaine, le tandem ne classe aucun de ses titres dans le Top de Spotify France. Il faut descendre à la 16ème place pour trouver “À cœur ouvert” qui compte 1.173.438 streams. Au total, le tandem classe 17 titres dans le Top 200 pour culminer à 13.492.364 streams sur la semaine.

