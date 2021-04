C’est déjà la troisième semaine au sommet pour Lil Nas X avec “Montero (Call Me By Your Name)”. aficia fait le point sur les titres les plus écoutés en France.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 16 au 22 avril 2021…

Lil Nas X indétrônable !

Faire un tour en Enfer semble être la recette gagnante pour Lil Nas X. En effet, l’artiste s’affiche N°1 des écoutes en France pour la troisième semaine consécutive avec “Montero (Call Me By Your Name)”. Sur Spotify France Lil Nas X compte 2.575.993 nouveaux streams, plus de 3,7 millions au global du SNEP.

Le Top 3 des titres les plus écoutés en France sur Spotify France se complète avec “Haine&Sex” de Gazo et “La kiffance” de Naps. Exactement le même classement que le classement général proposé par le SNEP.

Voir le Top Single Global du SNEP

Le reste du Top 10 n’offre pas de surprise. On retrouve exactement les mêmes artistes que la semaine dernière avec juste un petit jeu de chaises musicales quant aux positions. Rien de plus.

POSITION TITRE ARTISTE STREAMS 1 MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 2575993 2 HAINE&SEX Gazo 2502317 3 La kiffance Naps 2003261 4 Vroum Vroum Moha K 1793688 5 Le temps Tayc 1683701 6 Mon poto – Extrait de la BO de « En Passant Pécho » Kore 1421251 7 Mona Lisa Booba 1381867 8 Je t’aime de ouf Wejdene 1306587 9 Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) Justin Bieber 1289915 10 Mode Akimbo (feat. Jul) SCH 1227515 11 La danse des bandits Naps 1122085 12 Goosebumps – Remix Travis Scott 1062893 13 Champion Serge Ibaka 1049480 14 Casanova Were-vana 1033016 15 Fever Dua Lipa 1026647 16 GIRL LIKE ME Black Eyed Peas 1022105 17 Mannschaft (feat. Freeze Corleone) SCH 980328 18 Save Your Tears The Weeknd 973120 19 Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit Riton 967553 20 DÁKITI Bad Bunny 951187 21 Astronaut In The Ocean Masked Wolf 944675 22 Bande organisée 13 Organisé 931938 23 La Seleçao Alonzo 929661 24 1,2,3 Amel Bent 880675 25 Tout en Gucci Ninho 856477 26 Elles ont trop joué avec mon cœur Jok’air 844560 27 Eté 90 Therapie TAXI 838014 28 Wasted Love (feat. Lagique) Ofenbach 834091 29 Del Mar Ozuna 816505 30 Kimono (feat. SCH et Ninho) Sadek 796671 31 Allo Marwa Loud 787224 32 KASSAV (feat. Tiakola) Gazo 785365 33 Your Love (9PM) ATB 754832 34 Marché noir SCH 733193 35 Leave The Door Open Bruno Mars 653062 36 Wellerman – Sea Shanty / 220 KID x Billen Ted Remix Nathan Evans 651608 37 À cœur ouvert Djadja & Dinaz 650908 38 Cabeza OBOY 642330 39 Rasputin Majestic 636208 40 Crack SCH 634719 41 Follow You Imagine Dragons 617509 42 Memories (feat. Kid Cudi) – 2021 Remix David Guetta 615249 43 Daddy SDM 612298 44 Blinding Lights The Weeknd 608663 45 Jolie madame (feat. Ronisia) Joé Dwèt Filé 605783 46 Mood (feat. iann dior) 24kGoldn 595080 47 Selfish Love (with Selena Gomez) DJ Snake 582392 48 Bailamos Lucenzo 578003 49 Runaway AURORA 565730 50 Vivre 47ter 556694





















Le Top Singles Global…

Impossible pour nous de vous offrir un focus précis concernant le Top Singles Global sur le marché Français, aficia n’ayant pas accès aux données du SNEP qui compile les données. Toutefois, nous avons la possibilité de vous proposer le TOP 10 des titres les plus écoutés sur la semaine…

Le Top 10 réalisé par le SNEP offre le même visage que le Top de Spotify France. Pas une seule surprise, pas de nouveautés. Cette semaine le marché de la musique en ligne semble figé sur les mêmes artistes…