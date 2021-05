Fin de règne dans le Top Spotify France pour Lil Nas X à la faveur de Gazo avec le titre “Haine&Sex”. aficia fait le point sur les titres les plus écoutés en France.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 23 au 29 avril 2021…

Gazo en tête !

Si Lil Nas X a eu l’occasion de côtoyer la première place avec “Montero (Call Me By Your Name)”, il doit déjà laisser sa place à Gazo. En effet, le rappeur grimpe d’une place et devient le leader avec “Haine&Sex” extrait de son album Drill Fr qui est classé 5ème des meilleures ventes d’albums cette semaine.

Pour compléter le Top 3 on retrouve donc Lil Nas X à la deuxième place et c’est Naps avec “La kiffance” qui est troisième. Notons que son album Les mains faites pour l’or est troisième du Top Albums cette semaine.

Dans le reste du Top 10 des titres les plus écoutés sur Spotify France on retrouve Moha K stable à la quatrième place avec “Vroum Vroum”, tout comme Tayc avec “Le temps” juste en dessus. Justin Bieber passe de la neuvième à la sixième place avec “Peaches” extrait de son nouvel album Justice.

Voir le Top Single Global du SNEP

La seule entrée du Top 10 sera pour Damso. En effet, avec la réédition de son album QALF qui se classe deuxième des meilleures ventes de la semaine, il fait entrer “Σ. MOROSE” à la neuvième place avec 1.249.376 streams. On retrouve le rappeur à la 11ème position avec “Π. VANTABLACK” mais également à la 16ème avec “P. Dose” et ainsi de suite… C’est simple : sur Spotify France il classe 22 titres dans le Top 200 pour un total de 15.586.190 streams sur la semaine. Un vrai carton !

POSITION TITRE ARTISTE STREAMS 1 HAINE&SEX Gazo 2421958 2 MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 2411867 3 La kiffance Naps 2359674 4 Vroum Vroum Moha K 1733623 5 Le temps Tayc 1614607 6 Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) Justin Bieber 1512627 7 Mona Lisa Booba 1361673 8 Mon poto – Extrait de la BO de « En Passant Pécho » Kore 1356334 9 Σ. MOROSE Damso 1249376 10 Mode Akimbo (feat. Jul) SCH 1210646 11 Π. VANTABLACK Damso 1207608 12 Je t’aime de ouf Wejdene 1194358 13 La Seleçao Alonzo 1142659 14 La danse des bandits Naps 1103219 15 Casanova Were-vana 1082002 16 Ρ. DOSE Damso 1076085 17 Champion Serge Ibaka 1038024 18 Ο. OG Damso 1037681 19 Goosebumps – Remix Travis Scott 1032584 20 Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit Riton 1022132 21 Υ. 2 DIAMANTS Damso 1013118 22 Τ. CHIALER Damso 1004455 23 Fever Dua Lipa 990695 24 DÁKITI Bad Bunny 960891 25 GIRL LIKE ME Black Eyed Peas 935713 26 Φ. THEVIE RADIO Damso 927939 27 Wasted Love (feat. Lagique) Ofenbach 912073 28 Bande organisée 13 Organisé 905025 29 Mannschaft (feat. Freeze Corleone) SCH 897816 30 Astronaut In The Ocean Masked Wolf 893927 31 Save Your Tears The Weeknd 879370 32 Eté 90 Therapie TAXI 875554 33 Ψ. PASSION Damso 860657 34 Elles ont trop joué avec mon cœur Jok’air 848711 35 Tout en Gucci Ninho 833247 36 1,2,3 Amel Bent 831629 37 Χ. ZWAAR Damso 822220 38 Your Love (9PM) ATB 778066 39 Jolie madame (feat. Ronisia) Joé Dwèt Filé 775682 40 Del Mar Ozuna 775007 41 Ω. VIVRE UN PEU Damso 753464 42 Allo Marwa Loud 747830 43 KASSAV (feat. Tiakola) Gazo 729063 44 Kiss Me More (feat. SZA) Doja Cat 706230 45 Rasputin Majestic 702671 46 Marché noir SCH 683319 47 Kimono (feat. SCH et Ninho) Sadek 667043 48 911 Damso 665544 49 Leave The Door Open Bruno Mars 660857 50 Bailamos Lucenzo 659507





















Le Top Singles Global…

Impossible pour nous de vous offrir un focus précis concernant le Top Singles Global sur le marché Français, aficia n’ayant pas accès aux données du SNEP qui compile les données. Toutefois, nous avons la possibilité de vous proposer le TOP 10 des titres les plus écoutés sur la semaine…

Du côté du classement global offert chaque semaine par le SNEP c’est Naps qui se classe premier avec “La Kiffance”. Lil Nas X est second tandis que Gazo doit se contenter de la troisième place. Et si Damso fait un vrai carton sur Spotify France il n’apparaît pourtant pas sur le Top 10 Global du SNEP…