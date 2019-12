Top YouTube : Aya Nakamura débarque avec “40%”

Gradur garde la première place et Aya Nakamura débarque dans le Top 10 avec “40%”. Découvrez les clips les plus vues en France avec aficia.

Il y a les meilleures ventes d’albums, les meilleurs chiffres en streaming mais il y a aussi YouTube, la plateforme incontournable qui offre le loisir d’écouter de la musique et de se régaler avec les clips. Et quand on regarde les chiffres, YouTube pèse dans le game !

On fait le point des clips les plus regardés sur la semaine du 20 au 26 décembre 2019 en prenant en compte uniquement les vues françaises. En clair ? Le classement des clips les plus regardés dans l’Hexagone !

Le Top 10

C’est la quatrième semaine consécutive que l’on retrouve Gradur en compagnie de Heuss L’Enfoiré sur la première marche du podium. C’est avec le clip de “Ne reviens pas” qui affiche cette semaine 8,51 millions de vues en plus, une évolution de 14,8% par rapport à la semaine dernière.

Sur les deux autres marches du podium. On retrouve second, pour sa deuxième semaine, Heuss L’Enfoiré avec Jul sur “Moulaga”. Le clip affiche une progression de 11,3% avec 6,36 millions de vues. Tones and I gagne une place et affiche une progression de 41,9% avec “Dance Monkey” qui compte 4,32 millions de vues sur la semaine.

Dans le reste du Top 10, on note l’arrivée d’Aya Nakamura avec “40%”. Pour sa première semaine d’exploitation, le clip affiche 2,76 millions de vues. Du côté de Soprano, il classe deux de ses productions dans le haut du tableau, “Le coach” et “À nos héros du quotidien”. Même son de cloche pour Gambi qui classe “Hé oh” et “Popopop” alors qu’il se prépare à commencer l’année 2020 avec une nouvelle production.

L’effet Noël !

Dans le classement, on retrouve Mariah Carey à la 12ème place avec la nouvelle version du clip “All I Want for Christmas Is You”. Elle affiche 1,76 millions de vues. D’un autre côté, la diva affiche de très beaux scores en streaming. Il faut également noter que l’ancien clip se classe 20ème avec 1,22 millions de vues !

Toujours dans l’esprit de Noël, on retrouve Wham! avec le clip “Last Christmas” à la 47ème place pour 682K vues. Idem, le titre fait de très beaux scores en streaming.

Les nouveautés…

Côté nouveautés, Niska débarque 15ème en compagnie de Ninho sur “Méchant” qui affiche 1,51 millions de vues. Tyga classe “Ayy Macarena” 32ème avec 846K vues tandis que l’alliance entre Dadju et Gaz Mawette s’installe à la 44ème place avec “Mwasi ya Congo” (709K vues).

Il faut descendre à la 66ème place pour trouver “Patek” de Alkpote et Kalash Criminel (525K vues) avec Benab juste derrière en compagnie de Imen Es sur “Nia” (520K vues). Le live de “J’entends” d’Angèle se classe 79ème avec 453K vues.

Le Top 10 des clips les plus regardés en France