Top YouTube : Jul débarque en force avec “Sousou”

Si Naps reste N°1 des clips les plus vues en France, Jul frappe fort avec “Sousou”. Le détail est sur aficia.

Il y a les meilleures ventes d’albums, les meilleurs chiffres en streaming mais il y a aussi YouTube, la plateforme incontournable qui offre le loisir d’écouter de la musique et de se régaler avec les clips. Et quand on regarde les chiffres, YouTube pèse dans le game !

On fait le point des clips les plus regardés sur la semaine du 27 mars au 02 avril 2020 en prenant en compte uniquement les vues françaises. En clair ? Le classement des clips les plus regardés dans l’Hexagone !

Le Top 10

Il n’y aura pas de révolution cette semaine dans le Top YouTube. Concernant le Top 3, c’est bien Naps qui reste N°1 avec “6.3” qui enregistre 3,7 millions de vues supplémentaires après 7 semaines dans le classement. La seconde marche du podium est occupée par Imen Es avec “1ère fois”. Alors qu’elle était 25ème la semaine dernière elle affiche un bon de 226% au niveau du nombre de vues : 3,28 millions. Soolking chute donc d’une place avec “Meleğim” qui compte 3,04 millions de vues.

La meilleure entrée de la semaine sera pour Jul avec “Sousou”. Le clip entre directement à la quatrième place en affichant 3,03 millions de vues pour sa première semaine.

Le reste du Top 10 affiche un peu les mêmes que la semaine dernière comme Gradur avec “Ne reviens pas”, Ninho avec “Zipette” ou encore Soprano qui classe “Le coach” et “Ninja” dans le haut du tableau.

Les nouveautés…

Koba Lad entre 11ème avec “Ça ira mieux demain”. Si le rappeur est annulé des festivals à cause de son homophobie affiché, le public, lui, semble ne pas en tenir rigueur. GLK s’installe à la 17ème place avec “Wesh” qui compte 1,31 millions de vues. “Défilé” de Bosh se classe 40ème tandis que Da Uzi est 43ème avec “Autre part”.

Diddi Trix entre dans le Top 100 avec “Quoi d’neuf” à la 53ème place, “Welcome” de Hatik se classe 55ème, juste devant Dua Lipa avec “Break My Heart”. Enfin, il faut descendre à la 93ème place pour trouver Niro avec “Fort et vivant”.

Les Top 10 des clips les plus regardés sur YouTube :