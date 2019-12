Clip “Mean It” : Lauv s’offre une virée désertique avec Lany

Lauv continue la promotion de son futur opus avec le clip de “Mean It”. Il fait équipe avec Lany et c’est à découvrir sur aficia.

Rendez-vous dans les bacs le 6 mars 2020 afin de découvrir, enfin, le premier album de Lauv : ~how i’m feeling~. Un opus très attendu après les multiples collaboration de l’artiste et ses titres délicieux.

À son palmarès, nous pouvons nommer “A Different Way” avec Ed Sheeran et DJ Snake, “There’s No Way” avec la délicieuse Julia Michaels, “i’m so tired” en compagnie de Troye Sivan ou encore “Chasing Fire” et “Superhero”. Bref : que du bon.

Lauv x Lany

Mais voilà, l’heure est bien au premier album pour Lauv et il n’est pas avare côté promotion… En effet, il a déjà mis en avant des titres comme “Drugs & the Internet”, “fuck, i’m lonely”, “Feelings”, “i’m so tired”, “Sad Forever” ou encore “Sims”. Tous extraits d’un opus riche de 21 pistes qui doivent dévoiler les différentes personnalités de l’auteur, compositeur et interprète.

Aujourd’hui, Lauv en continue la promotion avec le titre “Mean It” qu’il partage avec Lany ainsi que le clip qui vient habiller ses propos. Pour cette première collaboration entre les deux artistes, on parle ici du sentiment de vouloir compter pour une personne alors que l’on reste, à ses yeux, qu’un second choix…

Découvrez “Mean It”, le nouveau clip de Lauv :