Maëlle, Petit Biscuit et Marina Kaye : ils sont de retour !

Ces trois artistes sont de retour sur le devant de la scène… aficia vous parle de de Maëlle, Marina Kaye et Petit Biscuit !

Ils ont comme points communs d’avoir déjà un ou plusieurs disques d’or et des millions de streams à leur actif. Marina Kaye fut par exemple récompensée par un triple disque de platine avec Fearless, quant à Maëlle (révélée par ‘The Voice’) avec Toutes les machines ont un cœur a reçu un disque d’or. Enfin, le jeune prodige Petit Biscuit qui n’est plus si petit que ça, a déjà deux singles diamant à son actif : “Demain” feat. Bigflo & Oli, et l’indétrônable “Sunset Lover”. Tous les trois reviennent sur le devant de la scène.

Marina Kaye

Révélée à 13 ans dans ‘La France a un incroyable Talent’, Marina Kaye a largement grandi depuis. Âgée aujourd’hui de 25 ans, l’artiste annoncait il y a quelques jours sur les réseaux sociaux son retour à travers quelques vidéos rétrospectives sur son parcours : “ce premier album Fearless, c’était une découverte globale, et de moi même, de mon potentiel”. “Très effrayée” à l’idée de faire ses premières armes très jeune, la musique est pourtant devenue plus qu’une passion : “une vocation”, avoue-t-elle.

Mais après deux albums signés chez Pias France, dont le dernierTwisted, un disque nettement plus assumé que le public a quelque peu boudé, Marina Kaye est de retour. Plus précisément, le 10 mars prochain, avec le single “Heaven Bound”. Le communiqué de presse promet une renaissance de la part de l’artiste : “L’amour a été un déclic, je me sens apaisée, équilibrée, et j’assume totalement mes nouveaux textes qui mettent l’amour au codeur de mes chansons”. RDV le 10 mars donc avec “un texte sur mesure” !

Maëlle

Elle, est officiellement de retour ! Maëlle, c’est ce beau talent révélé dans la septième saison de ‘The Voice’ dans l’équipe de Zazie. Elle a eu la chance de rapidement exploser avec un premier single “Toutes les machines ont un coeur” aux côtés de Calogero justement, et Zazie. Le combo gagnant ! Après un disque d’or pour son (sublime) album du même nom, et un COVID qui a tout terrassé sur son passage, Maëlle, âgée aujourd’hui de 22 ans, est prête à revenir. “Je viens de terminer l’album”, annonce-t-elle avec beaucoup de hâte sur ses réseaux sociaux. “Je suis contente de vous retrouver”.

Si un deuxième album est sur le point de sortir dans l’écurie de Polydor, on sait d’ores et déjà que Maëlle n’est plus que simple interprète comme sur le premier opus. Elle a composé et écrit la plupart des chansons. Elle est toujours accompagnée de son piano et de “personnes de confiance et de nouvelles rencontres”. Parmi elles, elle cite Jean Castel, Nour (‘The Voice’ 2022), ou encore le producteur discret Stan. C’est ensemble qu’ils ont cherché la couleur de ces nouvelles chansons. Maëlle est fin prête à affirmer ses idées et on a très hâte… En témoigne “Flash”, ce premier single qu’on vous propose de découvrir !

Découvrez “Flash”, le nouveau single de Maëlle :

Petit Biscuit

Petit Biscuit est devenu grand ! Sans mauvais jeu de mot, Mehdi (de son vrai prénom) a mis le monde à ses pieds avec “Sunset Lover”. Le titre devient le succès qu’on lui connaît : 750 millions de streams sur Spotify. Mais ça c’était il y a quasiment 7 ans… Depuis, il y a eu l’album Presence, puis Parachute en octobre 2020.

Mais si Petit Biscuit a davantage communiqué sur son développement physique (impressionnant) sur les réseaux sociaux, sachez qu’il prévoit également de belles choses côté musique. Son retour se fait attendre, d’autant qu’une grande tournée des festivals est prévue cet été. D’autre part, on apprend qu’il a préparé son live show ces jours-ci. Mais musicalement, à quoi doit-on s’attendre ? Le suspens est encore entier mais… plus pour longtemps !