Victoires de la Musique 2023 : qui sont les révélations en compétition ?

Cap sur la 38ème édition des Victoires de la Musique qui battra son plein le vendredi 10 février, en direct de la Seine Musicale. Retrouvez toutes les informations sur aficia !

Pour la troisième année consécutive, c’est Laury Thilleman qui se voit confier les commandes de la traditionnelle cérémonie des Victoires de la Musique. Mais cette fois-ci, l’animatrice sera accompagnée d’artistes emblématiques récompensés les années précédentes. C’est pour ainsi dire une nouvelle édition qui promet de nombreuses surprises pour célébrer les artistes et la musique, dans sa diversité, nous annonce-t-on. De l’éclectisme musical sans doute mais nous pourrions néanmoins regretter une absence de diversité dans la composition de la liste des nommés tant les mêmes noms sont récurrents d’une édition à l’autre.

La réjouissance résidera une fois encore du côté des révélations ! Du prometteur Pierre de Maere à l’attachante Mentissa, en passant par November Ultra ou Lujipeka, les performances des quatre révélations masculines et des trois révélations féminines promettent des moments forts. Focus sur le parcours de ces étoiles montantes de la scène musicale française !

Pierre de Maere

Pierre de Maere est une révélation évidente. Originaire de Belgique, l’artiste apporte une fraicheur bienvenue à la pop par son élégance, son timbre de voix singulier et la qualité de ses compositions. Nul ne sera passé à côté du tube “Un jour je marierai un ange”, également pressenti pour devenir la Chanson de l’année aux Victoires de la Musique. Avec un clip visionné plus de 13 millions de fois sur Youtube et des performances louables sur les ondes, le titre est une véritable locomotive en prélude de la publication de Regarde-moi. Le rendez-vous est fixé pour le 27 janvier pour découvrir cette première galette enrichie 12 compositions originales. Pierre de Maere présentera également ses nouvelles chansons à l’Olympia le 12 mai prochain.

Découvrez “Les oiseaux”, extrait de Regarde-moi :

Jacques

Ses fulgurances pop électro font mouche. Il faut dire que Jacques a trouvé sa voie, jouant malicieusement avec les sons et les mots dans un univers artistique fantaisiste. Mais le trentenaire originaire de Strasbourg s’était fait plus discret ces dernières années, puisant l’inspiration et une respiration nouvelle dans la période de confinement. Il en résulte ainsi L’importance du vide, un premier disque très abouti gorgé d’optimisme et de poésie. En 2022, le producteur et chanteur a pu défendre ses chansons sur scène, avec notamment un passage joué à guichet fermé sur la mythique scène de l’Olympia.

Visionnez le clip de “Rien” :

Lujipeka

Parmi les révélations masculines, Lujipeka représente à merveille la nouvelle scène musicale urbaine. Sa spontanéité indéniable fait de lui l’un des reflets de la nouvelle génération. Créateur prolifique, Lujipeka a connu un grand succès au sein du collectif Columbine, cumulant trois disques de platine et des millions de streams pour trois disques efficaces parus entre 2016 et 2018. En solo, le rappeur affirme une plume ciselée, mature et essentielle sur son premier opus Montagnes Russes dévoilé en novembre 2021. Après une année 2022 riche en concerts, le rennais prépare Montagnes Russes : Menu XL, une réédition généreusement enrichie de 10 pistes et attendue dans les bacs le 3 février. Pour l’heure, le projet est emmené par le très entêtant et d’actualité “Metaverse”.

Visionnez “Metaverse”, le nouveau clip de Lujipeka :

Tiakola

L’univers du rap sera également représenté par Tiakola dont le succès ne se dément pas. Après avoir fait ses armes au sein du groupe 4Keus, l’artiste s’est rapidement entouré de noms prestigieux pour réaliser son premier disque Mélo. Riche de 17 titres et de nombreux featurings avec Niska, Gazo, Hamza ou encore SDM, ce disque paru en mai 2022 a été certifié disque de platine grâce à plus de 100 000 exemplaires écoulés. Fédérant une importante communauté sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming, Tiakola donne à découvrir des gimmicks imparables et des sonorités éclectiques. Nous ne pourrons que vous conseiller de succomber au planant “Gasolina”.

Écoutez “Gasolina” de Tiakola :

Mentissa

Depuis son brillant parcours dans la dixième saison du télécrochet The Voice, en 2021, où elle a réussi à se hisser jusqu’à la finale, Mentissa enchaîne les succès. C’est à son coach Vianney qu’elle doit la somptueuse ballade “Et Bam” qu’elle incarne merveilleusement par sa sensibilité et son talent d’interprète. Avec plus de 30 millions de streams, le titre a même décroché un disque de platine ! L’année 2022 aura donc été très riche pour la jeune artiste qui a dévoilé La vingtaine, un premier disque prometteur. Aussi, Mentissa a assuré les premières parties des concerts parisiens de Vianney et s’est vu nominer à la cérémonie des NRJ Music Awards.

Découvrez “Et Bam” de Mentissa :

November Ultra

Lauréate du prix Joséphine en 2022, November Ultra est inimitable. Sa voix céleste et puissante sublime des compositions pop-folk grâcieuses et poétiques. Son premier disque intitulé Bedroom Walls se révèle être un écrin mélodieux d’une beauté sans pareille. Au cours d’un voyage musical aussi intime qu’universel, l’artiste livre onze pistes confectionnées avec le plus grand soin pendant près de quatre années. Timide et réservée dans la vie, l’artiste est parfaitement à sa place sur scène, fin prête à faire voyager ses compositions majoritairement chantées dans la langue de Shakespeare.

Écoutez “Come Into My Arms” de November Ultra :

Emma Peters

D’abord remarquée sur les réseaux sociaux pour ses reprises, Emma Peters est une artiste complète. Auteure, compositrice et interprète, la jeune artiste a trouvé dans la musique un véritable exutoire et une manière de partager ses maux. Dans son premier opus intitulé Dimanche, Emma Peters chante avec une simplicité désarmante. Les mots sonnent justes pour conter des instantanés de vie comme sur l’envoûtant “Le temps passe” qui met en lumière tout le talent de l’artiste.

Visionnez le clip de “Le temps passe” :

La liste complète des nommés aux Victoires de la Musique

Artiste masculin

Bigflo & Oli

Grand Corps Malade, Ben Mazué & Gaël Faye

Stromae

Artiste féminine

Angèle

Izïa

Pomme

Révélation masculine

Pierre de Maere

Jacques

Lujipeka

Tiakola

Révélation féminine

Mentissa

November Ultra

Emma Peters

Album de l’année

By Your Side – Jeanne Added

Consolation – Pomme

Éphémère – Grand Corps Malade, Ben Mazué & Gaël Faye

Multitude – Stromae

Nonante-cinq la suite – Angèle

Chanson originale

“Coeur” – Clara Luciani

“Flamme” – Juliette Armanet

“L’enfer” – Stromae

“La quête” – Orelsan

“Un jour je marierai un ange” – Pierre de Maere

Concert de l’année

Juliette Armanet

Clara Luciani

Orelsan

Création audiovisuelle de l’année

“Coup de vieux” – Bigflo & Oli feat. Julien Doré

“Fils de joie” – Stromae

“La quête” – Orelsan

Les albums les plus streamés

Nonante-Cinq – Angèle

Jefe – Ninho