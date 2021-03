Eddy de Pretto de retour avec ‘À tous les bâtards’

Après le succès de son premier opus, Eddy de Pretto signe son retour ce vendredi 26 mars avec À tous les bâtards que nous avons déjà eu l’occasion d’écouter. La confirmation d’un talent sans faille à découvrir avec aficia.

Eddy de Pretto a fait une entrée fracassante dans le paysage musical français avec “Fête de trop”. C’était en 2017 et le public avait l’occasion de découvrir un OVNI hors de code avec son iPhone à la main pour l’accompagner sur scène.

Viendra ensuite l’album Cure. Véritable coup de poing musical, le format sera écoulé à plus de 300.000 exemplaires. Porté par des titre comme “Kid”, “Beaulieue”, “Random”, “Ego” ou encore “Normal”, l’album sera parfaitement mis en relief sur de nombreuses scènes et en lors des festivals valent à l’artiste une nomination lors des Victoires de la Musique 2018 dans la catégorie Révélation Scène.

Nous avions donc hâte de pouvoir découvrir la suite des aventures musicales de l’artiste, voir si Eddy de Pretto avait toujours une plume aussi percutante, des productions toujours aussi entêtantes et un sens des mots qui ne laisse pas de marbre.

Eddy de Pretto plus sobre…

Le Kid de Créteil n’aura rien perdu de sa superbe, c’est le premier constat qu’il faut faire à l’écoute de À tous les bâtards riche de 15 titres et déjà mis en avant par “Bateaux-Mouches”, “Désolé Caroline” ou encore “Parfaitement” lors d’une session ‘Colors’.

L’autre constat à faire sera celui d’un artiste qui semble avoir trouvé un équilibre. Musical mais également humain. Comme une forme de paix avec lui-même et les autres. Eddy de Pretto se livre d’une manière plus simple, plus directe aussi. Oscillant entre rap, chansons, électro.

Le parcours qu’il a réalisé avec Cure l’aura sans aucun doute aidé dans ce cheminement, dans cette lumière qui semble briller au bout du tunnel. La peur du vide, du rejet des autres semblent être toujours présents mais d’une manière plus diffuse. L’amour du public et le tourbillon de la scène l’aura sans aucun doute aidé à soigner quelques blessures.

Eddy de Pretto frontal et sincère…

Eddy de Pretto trouve l’inspiration dans la vie et dans sa vie… Comme avec “Bateaux-Mouches” qui ouvre comme une certaine logique ce nouvel opus. On parle ici de ses débuts, des premiers pas sur scène, de la rencontre avec le public. Il nous parle de chez lui avec “Créteil-Soleil” et “Val de Larmes”…

Eddy de Pretto n’en oublie pas le regard pointu sur la société, les stigmatisation, les questions d’identité comme avec “Freaks”, “Qqn” et “La Fronde” par exemple. La plume est toujours juste, le ton toujours sur un parfait équilibre qui ne laisse pas de place à la monotonie.

Car c’est une fois de plus la force d’Eddy de Pretto. Déjà présent sur Cure, la monotonie n’aura pas sa place. L’opus, dense de 15 titres, s’écoute d’une traite sans aucun mal. Mieux : nous avons le droit à une véritable narration musicale, comme la bande-originale d’une vie qui défile devant nous.

En définitif, et même si Eddy de Pretto a une peur viscérale de livrer ce nouveau format au public, il risque bien de rencontrer une fois de plus le succès. Les raisons restent simples : la production signée par Charlie Trimbur est d’une justesse absolue, les mots touchent d’une manière ou d’une autre, la musique est entêtante et percutante, le tout est calibré pour, une fois de plus, nous faire vibrer sur scène. Cerise sur le gâteau : Eddy de Pretto n’est pas un artiste jetable sans univers, il se livre avec pudeur mais sincérité, il nous parle avec une verve talentueuse et bien trop rare dans notre paysage musical souvent submergé par des ‘artistes’ bien trop fabriqués comme des produits marketing.

Découvrez À tous les bâtards d’Eddy de Pretto :