Top Albums : Da Uzi entre directement N°1 avec ‘Architecte’

C’est une fin de règne pour Ninho qui laisse la place à Da Uzi qui entre directement N°1 des ventes d’albums en France. Le détail sur aficia.

Chaque vendredi, le SNEP offre le classement des albums les plus vendus sur la semaine précédente. On fait le point sur les 10 albums les plus vendus sur la semaine du 04 au 10 avril 2020 comprenant les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming.

Le Top 10

La cinquième semaine d’exploitation de l’album M.I.L.S. 3 signe la fin du règne de Ninho sur les charts… En effet, le rappeur passe à la seconde place avec 8.605 ventes et laisse la place à Da Uzi qui entre directement N°1 avec 9.749 ventes. Un score uniquement basé sur le streaming, son opus n’étant pour le moment pas disponible en version physique.

Toutefois, Ninho a de quoi faire la fête. En passant la barre de 100.000 exemplaires, son album est maintenant certifié Disque de Platine. Une belle performance en seulement 5 semaines, mais surtout en période de confinement.

Le reste du Top 10 n’offre pas réellement de surprise. Les Enfoirés passent de la 2ème à la 3ème place, chute d’une place également pour The Weeknd avec After Hours qui se classe 4ème avec l’équivalent de 4.026 ventes tandis que Maes s’accroche à sa cinquième place avec Les Derniers Salopards.

Il faut noter que la bande-originale de la série ‘Validé’ reste un succès. Si elle passe de la 4ème à la 6ème place elle affiche 3.769 nouvelles ventes. Par contre, Soolking, Bosh et Dua Lipa quittent le Top 10 à la faveur de Nekfeu avec Les Étoiles Vagabondes (8ème) et du tandem Vitaa & Slimane avec VersuS (7ème).

Pourquoi aficia ne donne pas l’intégralité des chiffres ?



aficia est dans l’incapacité de donner l’intégralité des chiffres concernant les ventes d’albums en France, tout comme pour les chiffres liés au streaming. En effet, à cette date, le SNEP (Syndicat National de l’Édition Phonographique) n’a toujours pas offert d’accès aux données compilées par l’institut GFK chaque semaine.



aficia a fait sa première demande le 15 juin 2018 au SNEP. Aujourd’hui ça fait 668 jours, soit 1 an, 9 mois et 28 jours que nous tentons d’avoir un accès aux chiffres et ainsi vous offrir un focus plus complet sur l’état de l’industrie musicale en France.

Toutefois, dans un mail en date du 20 janvier 2020, le SNEP nous a fait la promesse de revenir vers nous très rapidement afin de nous proposer des conditions d’accès concernant les données.



Dans cette attente, aficia vous propose, chaque semaine, un focus le plus complet possible concernant les ventes en France avec les chiffres de Spotify France pour le streaming (mis à disposition gracieusement par la plate-forme de streaming) et une compilation de données vérifiées par nos soins concernant le Top Albums (comprenant le physique, le streaming et le téléchargement). Même si le fait de ne pas avoir accès aux données du SNEP complique notre travail, demande beaucoup de temps concernant la compilations des données, sachez que nous tentons de faire au mieux pour vous offrir les données les plus justes, les plus complètes et avec une approche ludique, graphique et analytique.

À noter…

La semaine prochaine le Top Albums pourrait être marqué par la venue de The Strokes avec The New Abnormal, l’album semblant faire un joli démarrage dans l’Hexagone.

Pour le reste, ça reste toujours incertain, le marché de la musique étant extrêmement fragilisé face à la crise du coronavirus (Covid-19). Toutefois, il faut noter un léger mieux. En effet, sur un panel représentatif de 20 albums, les ventes d’albums avaient connues un chute de 35% sur la semaine 13 puis de 16,51% la semaine dernière (semaine 14). En cette semaine 15, on note un très léger mieux avec une progression de 6,18%, un peu comme la progression des chiffres du streaming.

Le Top 10

Da Uzi 9.749 9.749 Ninho 8.605 102.956 Les Enfoirés XXX XXX The Weeknd 4.026 18.300 Maes 3.925 147.905 Validé 3.769 12.442 Vitaa & Slimane XXX XXX Nekfeu 3.574 507.867 Hatik 3.522 XXX Angèle 3.494 822.789

