Si Gradur reste N°1 pour sa troisième semaine consécutive, Mister V et 47ter affolent également les compteurs. Les titres les plus écoutés sur Spotify sont sur aficia.

Chaque semaine aficia vous offre une vision globale sur les titres les plus streamés sur Spotify, première plateforme d’écoute au monde. Les 200 titres les plus plébiscités en France sur la semaine du 6 au 12 décembre.

Le Top 10 avec Gradur, Mister V, 47ter…

Cette semaine c’est une fois de plus Gradur sur la première marche du podium avec “Ne reviens pas”. Il affiche 4.899.946 streams de plus sur la semaine. Seconde, Tones and I qui gagne une place avec “Dance Monkey” grâce à 2.057.011 streams. Enfin, troisième, Gambi qui gagne également une place avec “Popopop” qui affiche 1.881.456 écoutes sur la semaine.

On note surtout la forte progression de de Mister V avec “Jamais”. En effet, il gagne 103 places en une semaine pour se classer cinquième. Il affiche 1.460.181 streams sur les huit derniers jours. Sur la dixième place c’est 47ter qui gagne trois places avec “Côte Ouest” et ses 1.168.893 streams.

Ça monte !

Forte progression également du côté de The Weeknd avec “Blinding Lights” qui gagne 31 places. 12ème avec 1.034.319 streams (1.835.097 au global). Même son de cloche pour Arizona Zervas avec “Roxanne”. Il gagne 38 place avec 858.176 streams supplémentaires (3.033.928 au global).

Toujours du côté des progression, on note la performance de Vitaa et Slimane avec le titre “Avant toi” qui gagne 29 places (58ème). C’est 597.537 streams de plus (1.443.705 au global). Dua Lipa grimpe également en gagnant 43 places avec “Don’t Start Now” qui affiche 547.099 streams de plus au compteur.

Le cas Jul !

Jul se classe cette semaine N°1 des ventes d’albums en France devant Renaud et Les Vieilles Canailles. Alors, forcément, il occupe un peu l’espace du Top 200 Spotify.

Il classe 32 titres dans le Top 200 comme “Mon Bébé d’amour” (846.724 streams), “C’est pas des lol” (759.776 streams) ou encore “Beuh magique” (744.736 streams). Au global, et sur huit jours, il affiche un total de 16.163.660 streams.

Si la semaine dernière Gradur avait l’occasion de classer 18 titres pour un total de 14.761.082 streams. Cette semaine il en classe que 6 pour un total de 7.424.232 écoutes.

SCH, lui, avec l’album Rooftop, perds 10 millions de streams en huit jours. La semaine dernière il affichait 18 titres dans le Top 200 pour un total de 18.966.183 streams. Cette semaine il en classe 17 pour 8.762.305 streams.

Le Top 3 Viral

Dans le Top 3 Viral de la semaine Spotify il n’y a pas de surprise quant à la première place. En effet, c’est Carla avec le titre “Bim Bam Toi” qui s’affiche.

Second on retrouve Arizona Zervas avec “Roxanne”, juste devant Trevor Daniel avec “Falling”.

Le Top 10 Spotify France