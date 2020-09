Top Streaming de la semaine 36 : PLK maître du game !

Si Jul et sa bande restent N°1 du Top Streaming, PLK affole également les compteurs avec son nouvel album. Le détail est sur aficia.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France.

Et pour la semaine 35, du vendredi 28 août au jeudi 03 septembre 2020, la bande de Jul reste au sommet tandis que PLK explose les compteurs…

Jul toujours N°1

C’est bien Jul qui reste N°1 avec le collectif 13’Organisé. En effet, la bande de Marseille enregistre 5.461.469 streams sur la semaine pour “Bande Organisée” et culmine ainsi à 13.841.216 écoutes depuis sa mise en ligne. Notons toutefois une perte de 5.456 écoutes par rapport à la semaine dernière.

Sur la seconde place, et alors qu’il est N°3 des meilleures ventes d’albums en France avec 100 Visages, on trouve Leto avec “Macaroni” qui affiche 2.796.653 streams. Au total, le rappeur classe 17 titres dans le Top Spotify pour un total de 13.320.875 streams.

Autre rappeur qui fait des étincelles : PLK. Avec Enna qui affole les compteurs en streaming alors qu’il se classe N°2 du Top Global. Il classe ainsi 5 titres dans le Top 10 : “On sait jamais” avec Niska est troisième pour 2.591.910 streams, “C’est mort” se classe cinquième pour 1.937.146 streams (+34 pour 8.252.911 écoutes au global), “Pilote” est juste derrière avec 1.811.700 écoutes, “Bénef” grimpe de 48 places pour se classer neuvième pour 1.754.646 streams (4.631.188 au global) et c’est “Dans les clips” qui ferme le Top 10 pour 1.710.158 streams. Au total, l’artiste classe 22 titres dans le Top Spotify cette semaine pour un total de 28.129.500 streams !







Dadju, Hatik, Aya Nakamura…

Forcément, cela laisse peu de place aux autres artistes dans le Top 10 de Spotify France. Ainsi, Dadju se classe quatrième avec “Grand bain”. Il chute de deux places avec 2.262.553 streams, 26.340.799 depuis sa mise en ligne. Trois place de moins pour Hatik avec le titre “Angela” et alors que son album Chaise pliante reste dans le Top 10 des meilleurs ventes d’albums. Le rappeur enregistre 1.769.845 streams pour son titre, 41.286.940 au global.

Enfin, Aya Nakamura chute de cinq places avec “Jolie nana”. Le titre affiche 1.760.593 sur la semaine et 19.450.184 depuis sa mise en ligne. Le nouveau Top 10 éjecte Wejdene avec “Coco” (-7) qui se retrouve 12ème mais également Franglish, Bosh, Uzi ou encore DaBaby.















Heuss L’enfoiré, Ava Max, Calvin Harris…

Les nouveautés dans le Top Spotify de la semaine restent largement occupées par Leto et PLK. Il faut descendre à la 62 position pour trouver Heuss L’enfoiré avec “Bx Land 5” et ses 697.651 streams. La collaboration entre Le Motif et Heezy Lee, “Ma Love” entre à la 125 place pour 413.936 streams et Ava Max s’affiche à la 127ème place avec “Who’s Laughing Now” qui compte 411.991 écoutes.

La collaboration entre BLACKPINK et Selena Gomez, “Ice Cream”, doit se contenter de la 138ème place avec 385.919 streams. C’est mieux que la collaboration entre Calvin Harris et The Weeknd, “Over Now” qui compte 363.159 écoutes pour se classer 145ème.