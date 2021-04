C’est Lil Nas X qui occupe la première place des titres les plus écoutés en France avec “Montero (Call Me By Your Name)”. On fait le point sur aficia.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 02 au 08 avril 2021…

Lil Nax X en tête !

Aussi bien du côté du classement global offert par le SNEP que du côté des écoutes sur Spotify France c’est bien Lil Nas X qui occupe la première place des titres les plus écoutés en France cette semaine avec “Montero (Call Me By Your Name)”. Du côté de Spotify France, le titre affiche 2.712.693 écoutes sur la semaine, 3.990.380 depuis sa mise en ligne. Côté SNEP, l’organisme annonce plus de 4,2 millions d’écoutes.

Le Top 3 se complète avec Moha K qui compte 2.278.615 nouvelles écoutes pour “Vroum Vroum” et Naps qui affiche 2.211.793 streams pour “La kiffance”. Les deux artistes restent à la même place que la semaine dernière, même s’ ils enregistrent plus de streams.

Wejdene débarque directement N°6 du Top Spotify France avec le titre “Je t’aime de ouf”, elle qui classe son album 16 dans le Top 10 des albums les plus vendus en France cette semaine. Côté SNEP, elle entre directement N°4.

Notons, pour finir ce tour d’horizon, la montée en puissance de Justin Bieber avec le titre “Peaches” extrait de son dernier album Justice. Il se classe 10ème au Top Global du SNEP et 12ème du côté de Spotify France. Sur cette plateforme, il affiche 1.212.655 streams sur la semaine et 2.762.501 depuis sa mise en ligne. Il grimpe donc de 24 places mais c’est moins impressionnant que Gazo avec “Haine&Sex” qui fait un bond de 47 places dans le Top Spotify France.

POSITION TITRE ARTISTE STREAMS 1 MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 2712693 2 Vroum Vroum Moha K 2278615 3 La kiffance Naps 2211793 4 Le temps Tayc 1980272 5 Mon poto – Extrait de la BO de En Passant Pécho Kore 1708020 6 Je t’aime de ouf Wejdene 1604814 7 Mona Lisa Booba 1553165 8 Mannschaft (feat. Freeze Corleone) SCH 1417034 9 Mode Akimbo (feat. Jul) SCH 1390714 10 HAINE&SEX Gazo 1357704 11 Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit Riton 1217573 12 Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) Justin Bieber 1212655 13 GIRL LIKE ME Black Eyed Peas 1157444 14 Champion Serge Ibaka 1144765 15 DÁKITI Bad Bunny 1111692 16 La danse des bandits Naps 1102991 17 Fever Dua Lipa 1082387 18 Marché noir SCH 1079449 19 Casanova Were-vana 1077614 20 Bande organisée 13 Organisé 1059435 21 La Seleçao Alonzo 1045607 22 Goosebumps – Remix Travis Scott 1024108 23 Crack SCH 1020968 24 Allo Marwa Loud 993564 25 Save Your Tears The Weeknd 968510 26 KASSAV (feat. Tiakola) Gazo 967940 27 Elles ont trop joué avec mon cœur Jok’air 962278 28 Astronaut In The Ocean Masked Wolf 949543 29 Tout en Gucci Ninho 939334 30 Wasted Love (feat. Lagique) Ofenbach 933979 31 À cœur ouvert Djadja & Dinaz 926320 32 1,2,2003 Amel Bent 913499 33 Del Mar Ozuna 842836 34 Loup noir SCH 825482 35 Cœur noir Eva 815158 36 Your Love (9PM) ATB 795956 37 Cabeza OBOY 740485 38 Médusa Landy 704065 39 Plein les poches Djadja & Dinaz 693986 40 Eté 90 Therapie TAXI 679083 41 Mood (feat. iann dior) 24kGoldn 678289 42 Wellerman – Sea Shanty / 220 KID x Billen Ted Remix Nathan Evans 667576 43 Selfish Love (with Selena Gomez) DJ Snake 653402 44 Memories (feat. Kid Cudi) – 2021 Remix David Guetta 650965 45 Réfléchir Wejdene 650678 46 Grand bain SCH 643529 47 All We Got (feat. KIDDO) Robin Schulz 642459 48 Blinding Lights The Weeknd 640995 49 Coffre plein Koba LaD 634870 50 The Business Tiësto 633323





















Le Top Singles Global…

Impossible pour nous de vous offrir un focus précis concernant le Top Singles Global sur le marché Français, aficia n’ayant pas accès aux données du SNEP qui compile les données. Toutefois, nous avons la possibilité de vous proposer le TOP 10 des titres les plus écoutés sur la semaine…

Nous avons eu l’occasion de le souligner plus haut dans notre article : c’est bien Lil Nas X qui se classe N°1 avec “Montero (Call Me By Your Name)”. Il devance ainsi Naps et Moha K. Wejdene entre à la quatrième place, signant la meilleure entrée de la semaine avec “Je t’aime de ouf”. Autre entrée dans ce Top 10 : Naps avec “La danse des bandits” qu’il partage avec SCH. À noter que cette semaine Naps est N°1 des ventes d’albums en France avec Les mains faites pour l’or.