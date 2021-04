Nouvelle semaine au sommet pour Lil Nas X avec le titre “Montero (Call Me By Your Name)”. aficia fait le point sur les titres les plus écoutés en streaming.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 09 au 15 avril 2021…

Lil Nas X toujours au sommet !

C’est une seconde semaine en tête des écoutes française pour Lil Nas X avec le diabolique “Montero (Call Me By Your Name)”. L’artiste enregistre 2.694.041 nouvelles écoutes sur Spotify France et plus de 3,9 millions sur l’ensemble des plateformes.

Derrière lui, on retrouve Moha K avec “Vroum Vroum” qui affiche 2.038.264 streams de plus et qui fait toujours un carton sur Tik Tok. Le podium de tête se complète avec Gazo et le titre “Haine&Sex” pour 2.035.651 écoutes.

Dans le reste du Top 10 des écoutes de Spotify France il n’y a pas de réel changement. Notons juste le fait que Justin Bieber grimpe encore avec “Peaches” extrait de son dernier album Justice. Le titre se classe neuvième pour 1.304.943 streams.

Voir le Top Single Global du SNEP

La meilleure entrée de la semaine sera pour Sadek avec le titre “Kimono” qu’il partage avec SCH et Ninho. Sur Spotify France il se classe onzième, huitième sur le classement global. Notons que son album Aimons-nous vivants se classe directement cinquième des meilleures ventes d’albums en France.

Autre nouveautés dans le classement : la venue à la 29 ème place de Spotify France et à la 14ème place du SNEP de SDM avec “Daddy” qui se classe également second des meilleures ventes d’albums dans l’Hexagone avec OCHO.

POSITION TITRE ARTISTE STREAMS 1 MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 2694041 2 Vroum Vroum Moha K 2038264 3 HAINE&SEX Gazo 2035651 4 La kiffance Naps 1965048 5 Le temps Tayc 1766598 6 Je t’aime de ouf Wejdene 1581721 7 Mon poto Kore 1484388 8 Mona Lisa Booba 1332571 9 Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) Justin Bieber 1304943 10 Mode Akimbo (feat. Jul) SCH 1247625 11 Kimono (feat. SCH et Ninho) Sadek 1174008 12 La danse des bandits Naps 1157989 13 GIRL LIKE ME Black Eyed Peas 1056128 14 Champion Serge Ibaka 1044727 15 Goosebumps – Remix Travis Scott 1019522 16 Mannschaft (feat. Freeze Corleone) SCH 1001891 17 Fever Dua Lipa 981917 18 Save Your Tears The Weeknd 972569 19 Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit Riton 971619 20 DÁKITI Bad Bunny 949663 21 Bande organisée 13 Organisé 944200 22 Astronaut In The Ocean Masked Wolf 927569 23 Casanova Were-vana 924417 24 La Seleçao Alonzo 908715 25 Elles ont trop joué avec mon cœur Jok’air 886134 26 Allo Marwa Loud 882727 27 1,2,3 Amel Bent 873440 28 KASSAV (feat. Tiakola) Gazo 863901 29 Daddy SDM 863680 30 Wasted Love (feat. Lagique) Ofenbach 858389 31 Tout en Gucci Ninho 810597 32 Marché noir SCH 800634 33 Crack SCH 758015 34 Del Mar Ozuna 737204 35 À cœur ouvert Djadja & Dinaz 710183 36 Your Love (9PM) ATB 704537 37 Cœur noir Eva 700652 38 Eté 90 Therapie TAXI 689235 39 Cabeza OBOY 654590 40 Memories (feat. Kid Cudi) – 2021 Remix David Guetta 652567 41 Wellerman – Sea Shanty / 220 KID x Billen Ted Remix Nathan Evans 647227 42 GJS (feat. Jul & SCH) GIMS 637519 43 J’avais juste envie d’écrire. Damso 623099 44 Loup noir SCH 616926 45 Le bruit des applaudissements SDM 595785 46 Blinding Lights The Weeknd 593908 47 Leave The Door Open Bruno Mars 584484 48 Médusa Landy 582051 49 Mood (feat. iann dior) 24kGoldn 581543 50 The Business Tiësto 575792





















Le Top Singles Global…

Impossible pour nous de vous offrir un focus précis concernant le Top Singles Global sur le marché Français, aficia n’ayant pas accès aux données du SNEP qui compile les données. Toutefois, nous avons la possibilité de vous proposer le TOP 10 des titres les plus écoutés sur la semaine…

Le Top 10 réalisé par le SNEP est au reflet des écoutes de Spotify France avec quelques variations mineures. On y retrouve bien Lil Nas X en tête, Wejdene avec “Je t’aime de ouf” ou encore Tayc avec “Le temps”.