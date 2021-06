Top Spotify de la semaine 21 : Naps toujours N°1 avec “La kiffance”

Naps reste le leader des écoutes en streaming en France avec son titre “La kiffance”. aficia fait le point sur les titres les plus écoutés cette semaine.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 21 mai au 27 mai 2021…

Naps toujours leader avec “La Kiffance”

La Top 10 des titres les plus écoutés en streaming cette semaine sur Spotify France ressemble presque à l’identique à celui de la semaine dernière… En effet, c’est toujours Naps qui s’affiche à la première place avec “La kiffance” qui enregistre 3.175.899 nouvelles écoutes. Le Top 3 se complète avec “La Seleçao” de Alonzo, Jul et Naps pour 2.383.567 streams et “HAINE&SEX” de Gazo qui affiche 1.961.557 nouvelles écoutes. Le même trio de tête que la semaine dernière.

Le reste est du même acabit, il faut descendre à la 8ème place pour trouver du changement. C'est avec Booba qui passe de la 10ème à la 8ème place avec "Mona Lisa". Derrière lui, L'Agérino, SCH et Jul passent de la 12ème à la 9ème place avec "Sapapaya" et c'est "Mon Poto" de Kore qui ferme la Top 10 en perdant une place.





















Du côté des nouveautés, il faut descendre à la 23ème place pour trouver la meilleure entrée. C’est BTS avec le titre “Butter”. On trouve ensuite Jul à la 33ème place avec “Irréversible” puis Soso Maness et SCH à la 53ème place avec “Les derniers marioles”.

👉 Voir le Top Global du SNEP…

Notons, pour finir ce focus sur les titres les plus écoutés en France et en streaming sur Spotify France, que Barbara Pravi entre dans le Top 200 avec le titre “Voilà” qui avait l’occasion de défendre les couleurs de la France à l’Eurovision. Elle se classe 59ème avec 566.605 écoutes.

POSITION TITRE ARTISTE STREAMS 1 La kiffance Naps 3175899 2 La Seleçao Alonzo 2383567 3 HAINE&SEX Gazo 1961557 4 MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 1956981 5 Σ. MOROSE Damso 1583897 6 Vroum Vroum Moha K 1529794 7 Le temps Tayc 1445417 8 Mona Lisa Booba 1249191 9 Sapapaya L’Algérino 1227096 10 Mon poto Kore 1213401 11 La danse des bandits Naps 1209137 12 Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) Justin Bieber 1188350 13 Mode Akimbo (feat. Jul) SCH 1138103 14 Jolie madame (feat. Ronisia) Joé Dwèt Filé 1086848 15 Casanova Were-vana 1013960 16 Eté 90 Therapie TAXI 991659 17 Bande organisée 13 Organisé 973618 18 Iko Iko (My Bestie) Justin Wellington 956244 19 Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit Riton 947411 20 Kiss Me More (feat. SZA) Doja Cat 897917 21 Je t’aime de ouf Wejdene 882040 22 Attrape-moi si tu peux Sofiane 863052 23 Butter BTS 849773 24 Beautiful Mistakes (feat. Megan Thee Stallion) Maroon 5 835676 25 Fever Dua Lipa 833703 26 Goosebumps – Remix Travis Scott 825154 27 Téléphone Freeze corleone 818131 28 Wasted Love (feat. Lagique) Ofenbach 817151 29 Υ. 2 DIAMANTS Damso 816190 30 Champion Serge Ibaka 811292 31 Floating Through Space Sia 810041 32 good 4 u Olivia Rodrigo 803125 33 Irréversible Jul 802314 34 Tout en Gucci Ninho 796660 35 Girls Like Us Zoe Wees 781338 36 DÁKITI Bad Bunny 776063 37 Love Again Dua Lipa 751254 38 GIRL LIKE ME Black Eyed Peas 746207 39 Rasputin Majestic 733637 40 Leave The Door Open Bruno Mars 729776 41 Astronaut In The Ocean Masked Wolf 723717 42 Π. VANTABLACK Damso 713168 43 Calabria (feat. Lujavo & Nito-Onna) DMNDS 695424 44 Follow You Imagine Dragons 689192 45 Kayna Booba 673482 46 KASSAV (feat. Tiakola) Gazo 659579 47 Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix) The Weeknd 651913 48 Bailamos Lucenzo 642466 49 Mannschaft (feat. Freeze Corleone) SCH 636873 50 Save Your Tears The Weeknd 616072

Le Top Singles Global…

Impossible pour nous de vous offrir un focus précis concernant le Top Singles Global sur le marché Français, aficia n’ayant pas accès aux données du SNEP qui compile les données. Toutefois, nous avons la possibilité de vous proposer le TOP 10 des titres les plus écoutés sur la semaine…

Assez peu de changement aussi du côté du SNEP qui regroupe l’ensemble des écoutes. Naps reste bien leader tandis que Gazo laisse sa troisième place à Lil Nas X avec “MONTERO (Call Me By Your Name)”. Par contre, BTS est dans le Top 10 Global réalisé par le SNEP, le titre “Butter” s’affiche à la 7ème place !