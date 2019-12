La PlayList de la semaine avec Broken Back, Ajar, Thierry Amiel…

Chaque dimanche la rédac’ d’aficia livre ses coups de cœur. Beaucoup de passion dans une playlist avec The Avener, Macklemore, Youssoupha…

Ofenbach, Lauv, Tengo John…

Pour cette dernière playlist ‘Coups de Coeur’ de l’année c’est Valentin qui ouvre le bal avec “Jack & Jill” de Broken Back qui sera de retour dans les bacs en janvier avec son nouvel album. Il continue avec Ofenbach à l’occasion de la sortie du clip qui habille “Insane”.

Du côté de Thibaut on mise sur The Avener avec “Under The Waterfall” et son magnifique clip, également synonyme d’un nouveau cru pour janvier. Il propose ensuite l’écoute de l’alliance entre Lauv et Lany sur “Mean It”.

Yoann nous embarque dans l’univers délicieux du jeune Ajar avec le titre “La vie en noir” avant de nous livrer les angoisses de Tengo John sur “Téléporter” et son clip grandiose.

Doums, James Blake, Rudy Ehrhart…

On passe à Rémi qui propose l’alliance entre Doums et Nekfeu sur “Ce soir” à l’occasion de la sortie du clip. C’est avant de nous donner un peu d’ambiance pour les fêtes de fin d’année avec “It’s Christmas Time” de Makclemore.

Marie nous envoie sur “La lune” en compagnie de Youssoupha qui passe derrière la caméra pour la première fois de sa carrière. C’est juste avant de nous proposer “I’ll Come Too” de James Blake et son clip tout mignon.

On termine avec Christophe qui nous offre en premier lieu “La nuit tombe” de Thierry Amiel. Un titre qu’il a offert cette semaine en version acoustique et en exclusivité pour aficia. Il conclut avec Rudy Ehrhart, une belle découverte qui nous offre “DBZ”.

