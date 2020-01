Clip “Changes” : Lauv aspire au changement

Lauv continue la promotion de son premier album avec le clip qui habille “Changes”. C’est à voir sur aficia.

Il faudra compter sur lui cette année. Lui c’est Lauv, un petit prodige de la musique qui a eu l’occasion d’être mis en avant en 2017 avec “A Different Way”, un piste en collaboration avec DJ Snake et co-signé par Ed Sheeran.

Depuis, le chanteur a largement eu l’occasion de briller avec de nombreuses collaborations comme “There’s No Way” avec la délicieuse Julia Michaels, “i’m so tired” en compagnie de Troye Sivan. On garde également en mémoire des titres comme “Chasing Fire” et “Superhero”, permettant d’offrir un univers d’une très belle richesse.

L’heure du changement pour Lauv

Cette année 2020, Lauv compte bien la marquer de son empreinte avec la publication de son premier album. En effet, il donne rendez-vous au public le 6 mars prochain pour écouter ~how i’m feeling~, un opus qu’il a largement eu l’occasion de déjà mettre en avant.

Il faut dire qu’il a de quoi faire… ~how i’m feeling~ est riche de 21 pistes dont “Drugs & the Internet”, “fuck, i’m lonely”, “Feelings”, “i’m so tired”, “Sad Forever” ou encore “Sims” et “Mean It”.

Désormais, Lauv mise sur “Changes” pour conquérir le cœur du public, une piste mélancolique qui colle avec la saison des bonnes résolutions. Une aspiration au changement, à devenir une meilleure version de lui même, d’abandonner enfin ses démons. Il habille le titre d’un clip à la sobriété absolue, laissant pleinement place à l’interprétation et cette volonté d’aller vers l’avant.

Découvrez “Changes”, le nouveau clip de Lauv :

À vos agendas… Lauv annonce actuellement un seul et unique concert dans l’Hexagone. Le rendez-vous est fixé pour le 18 mai à Le Transbordeur à Villeurbanne. Pour choper vos place, c’est juste ICI.