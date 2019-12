Le Festival We Love Green annonce la couleur de son édition 2020 avec la présence de Lomepal et Koba Lad. C’est à découvrir sur aficia.

We Love Green est de retour cette année : rendez-vous le samedi 6 et dimanche 7 juin à la Plaine de la Belle Étoile au cœur du Bois de Vincennes pour un Festival qui mise sur l’éco-responsable mais également sur une programmation éclectique.

En 2020, après une édition 2019 ayant captivé plus de 80.000 festivaliers avec des artistes comme Booba, Christine and the Queens, Tame Impala ou encore SebastiAn, We Love Green compte bien vous conquérir et même vous embarquer direction les terres africaines…

Lana Del Rey, Bad Bunny, Young Thug…

Pour cette édition 2020, We Love Green invite des artistes incontournables de la scène musicale actuelle comme Young Thug, Lomepal, Ninho ou encore Wizkid, tous présents le samedi 6 juin. Cette journée sera également l’occasion d’applaudir Lous and the Yakuza, 070 Shake ou encore Girl in Red.

Le lendemain, place à Lana Del Rey qui devrait faire déplacer les foules, Bad Bunny, Disclosure ou encore Koba LaD. On retrouve également à l’affiche Kampire, Koffee ou encore Mr Eazi.

Découvrez notre sélection des Festivals 2020

pour vibrer en musique durant toute l’année ! Les Vieilles Charrues [VOIR]

Lollapalooza [VOIR]

Art Rock [VOIR]

La Magnifique [VOIR]

Eurockéennes de Belfort [VOIR]

La Nuit de l’Erdre [VOIR]

Printemps de Bourges [VOIR]

Avec le Temps [VOIR]

Felyn Stadium [VOIR]

Africa 2020

We Love Green participe à l’action ‘Learning from Africa’. Impulsé par l’Institut Français, le programme se déroulera jusqu’à la fin de l’année. Le festival invite donc la crème des artistes, créatifs et intellectuels du monde entier dans une programme co-construit avec l’architecte sénégalaise et Commissaire générale N’Goné Fall. Le but : exposer le dynamisme, le savoir faire, l’innovation, la modernité et évidemment tout le kaléidoscope culturel issu du continent qui métisse toutes les musiques, les idées, les vêtements, les danses !

Dans cette optique, on retrouve à l’affiche de We Love Green des artistes comme Wizkid, Mr Eazi, DJ Lag, Kampire ou encore Sampa the Great.

Billetterie We Love Green

La billetterie du Festival We Love Green est maintenant ouverte, laissant la possibilité comme chaque année de faire un don à une association comme Greenpeace, Emmaüs ou encore Nature Rights.

Actuellement, le Pass à la journée s’affiche au tarif de 59€ et il faut compter 99€ pour le Pass 2 jours. Attention, il s’agit ici de tarifs de lancement, ils passent ensuite à 64€ et 109€.