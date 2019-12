Top YouTube : Heuss L’Enfoiré démarre très fort avec “Moulaga”

Quatre semaines au sommet pour Gradur mais Heuss L’Enfoiré signe un beau démarrage. Les clips les plus regardés en France : c’est sur aficia !

Il y a les meilleures ventes d’albums, les meilleurs chiffres en streaming mais il y a aussi YouTube, la plateforme incontournable qui offre le loisir d’écouter de la musique et de se régaler avec les clips. Et quand on regarde les chiffres, YouTube pèse dans le game !

On fait le point des clips les plus regardés sur la semaine du 13 au 19 décembre 2019 en prenant en compte uniquement les vues françaises. En clair ? Le classement des clips les plus regardés dans l’Hexagone !

Le Top 10

Très peu de changement dans le Top 10 des clips les plus regardés en France cette semaine. En effet, Gradur reste N°1 pour sa quatrième semaine avec “Ne reviens pas” qu’il partage avec Heuss L’Enfoiré. Il affiche 7,41 millions de vues sur la période, 8,4% de plus que la semaine dernière.

Second… C’est justement Heuss L’Enfoiré qui signe une première semaine à 5,72 millions de vues pour “Moulaga” en compagnie de Jul. C’est la seule nouveauté de la semaine qui entre directement dans le Top 10. Troisième on retrouve Carla avec “Bim Bam Toi” qui signe une progression de 28,6% pour un total de 3,27 millions de vues sur la semaine.

Notons, pour terminer ce Top 10, le retour d’Angèle dans le haut du tableau. “Oui ou non” passe de la 14ème à la 10ème place avec 1,26 millions de vues.

Les nouveautés…

Rim’k arrive 17ème avec “Turbo” pour 1,16 millions de vues. Le clip qui a eu l’occasion de mettre les nerfs (repoussé quatre fois) de DTF avec N.O.S. semble avoir trouvé son public. “Dans la ville” affiche 1,08 millions de vues et se classe 19ème.

Diddi Trix entre 23ème avec “La cité” pour 921K vues, DA Uzi est 26ème avec “Plus belle la vie” et ses 830K vues, Lorenzo classe “Nana” 27ème pour 830K vues.

L’alliance entre Doums et Nekfeu sur “Ce soir” se classe 32ème pour 763K vues et il faut descendre à la 54ème place pour trouver “Khapta” de Heuss L’Enfoiré et Sofiane qui affiche 536K vues… Un clip qui fait son entré dans le Top et qui date du mois de mars !

Le Top 10 des clips les plus regardés en France