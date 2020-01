Top YouTube : 4Keus et Niska débarquent en force avec “M.D”

Si Gradur reste en haut du tableau, c’est 4Keus et Niska qui frappent un grand coup cette semaine. Le Top YouTube est sur aficia.

Il y a les meilleures ventes d’albums, les meilleurs chiffres en streaming mais il y a aussi YouTube, la plateforme incontournable qui offre le loisir d’écouter de la musique et de se régaler avec les clips. Et quand on regarde les chiffres, YouTube pèse dans le game !

On fait le point des clips les plus regardés sur la semaine du 26 décembre 2019 au 02 janvier 2020 en prenant en compte uniquement les vues françaises. En clair ? Le classement des clips les plus regardés dans l’Hexagone !

Le Top 10

Le Top 10 des clips les plus regardés sur YouTube se ressemble au fil des semaine qui passe. En effet, le Top 3 reste le même avec Gradur en tête avec “Ne reviens pas”, juste derrière c’est Heuss L’Enfoiré qui garde le cap avec “Moulaga” tandis que Tones and I ferme le podium avec “Dance Monkey”.

Si Soprano gagne un place avec “Le coach”, on retrouve juste derrière, à la 5ème place, l’alliance entre 4Keus et Niska sur “M.D”. Le clip affiche 2,6 millions de vues pour sa première semaine.

Notons la belle performance d’Angèle qui passe de la 14ème à la 10ème place avec “Oui ou non”. Elle affiche une progression de 27,2% avec 2 millions de vues en plus au compteur.

Les nouveautés…

Période des fêtes oblige, il y a peu de nouveautés à se mettre sous la dent. Il faut descendre à la 46ème position pour trouver Franglish et Dadju avec “Comme ça” (610.000 vues). Alrima installe “La galère” à la 81ème place avec 324.000 vues et c’est terminé !

Le Top 10 des clips les plus regardés en France