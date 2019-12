La PlayList de la semaine avec AaRON, Lujipeka, Tim Dup…

Chaque dimanche la rédac’ d’aficia livre ses coups de cœur. Beaucoup de passion dans une playlist avec Zayra, Yhe Gekk x VRV, Lenny Kravitz…

Chaque semaine, la rédaction d’aficia partage avec vous ses coups de cœur musicaux. Rien d’objectif, uniquement des sentiments, des titres et des artistes qui marquent, pour nous, la semaine musicale. Le principe est simple : chaque membre de la rédac’ doit choisir deux titres parmi ceux que l’on retrouve sur aficia…

Vitaa & Slimane, A Great Big World, Dune…

On commence la sélection de la semaine avec Yoann qui propose l’écoute du titre “Avant toi” de Vitaa & Slimane, extrait de l’album VersuS. Un titre qui s’offre un clip sobre et efficace. C’est ensuite Zayra qui s’invite avec le titre “Oublier”, un extrait de son album Enfant du milieu.

Du côté de Valentin c’est des collaborations ! En premier lieu celle entre A Great Big World et Christina Aguilera pour nous offrir sa lecture du titre “Fall On Me”. Ensuite c’est la délicieuse alliance entre The Geek x VRV, Møme et M.I.L.K. pour “Overview Effect 1972” qui semble faire son effet.

Pour Marie, c’est l’appel à la tolérance et au vivre ensemble de Lenny Kravitz avec “Here to Love” qui fait mouche. C’est avant de nous offrir la lecture de “Under the Rain” de Dune.

Roxaane, Seth Gueko, Magenta…

On passe du côté de Thibaut qui craque littéralement pour le retour de AaRON avec le titre “The Flame”, annonciateur d’un nouvel opus. C’est avant de fondre pour Roxaane avec “Esprit qui doute”, une des artistes à suivre en 2020.

Rémi succombe à l’aventure en solitaire de Lujipeka (Columbine) qui fait “Ahou” dans un clip somptueux. Il passe ensuite à une histoire de famille avec Seth Gueko et Stos sur le titre “Tel père tel fils”.

On termine avec Christophe qui propose de boire un verre en compagnie de Magenta (ex Fauve) qui vient de nous offrir l’addictif “Tom Tom Club” avant de succomber à la poésie magnifique de Tim Dup sur le titre “Place Espoir”.

Bonus ! La semaine était belle au niveau des découvertes et des coups de cœur. Aussi, on vous conseille vivement de prêter une oreille attentive à Primates avec “Ins & Outs”, Jacob Collier avec “Time Alone With You”, Parrad avec “So Cold” sur lequel on retrouve Nerlov et Degree et, pour finir, Refuge avec le titre “2k16”.

Voilà pour cette semaine : 12 titres, 12 coups de cœurs à partager sans modération… Pour le reste, rendez-vous chaque jour sur aficia pour le meilleur de la musique et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle sélection 100% plaisir !

