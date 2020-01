Clip “Tattoos Together” : Lauv grave sa peau par amour

LAUV Actualités Discographie Concerts

Nouveau clip pour Lauv qui continue la promotion très soutenue de son premier album à venir. “Tattoos Together” est à voir sur aficia.

Devons nous réellement encore faire les présentations de Lauv ? Si vous êtes un fidèle lecteur d’aficia vous avez déjà largement eu l’occasion de le découvrir et ceux depuis le titre “A Different Way” de DJ Snake qui portait la signature d’Ed Sheeran. C’était en 2017…

Depuis, le jeune artiste a largement eu l’occasion de faire parler de lui avec de nombreuses collaborations. Citons, par exemple, “There’s No Way” avec Julia Michaels et “i’m so tired” en compagnie de Troye Sivan.

Lauv heureux… ou presque !

Mais il manquait une chose pour savourer pleinement le talent fou de Lauv : un album. Et bien 2020 sera bien l’année du premier opus pour lui avec le rendez-vous fixé au 6 mars prochain afin d’entendre ~how i’m feeling~ riche de 21 pistes.

Et Lauv ne fait pas la promotion à moitié ! Déjà huit titres de mis en avant : “Drugs & the Internet”, “fuck, i’m lonely”, “Feelings”, “i’m so tired”, “Sad Forever”, “Sims”, “Mean It” et “Changes”. Il faut en ajouter un neuvième avec la parution de “Tattoos Together”.

Et ici nous avons le droit à un Lauv radieux après le titre un peu sombre de “Changes”. En effet, Lauv offre une piste dansante en up-tempo. Une pop délicieuse qui s’habille d’un clip digne des grandes comédies musicales. C’est joyeux, plein d’amour… enfin, presque. Car la fin de l’histoire ne se termine pas réellement comme Lauv aurait pu l’imaginer. Il ne lui reste donc que l’encre sur la peau comme souvenir.

Découvrez “Tattoos Together”, le nouveau clip de Lauv :