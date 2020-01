Nouvelle semaine au sommet pour Gradur avec “Ne reviens pas” alors que Niska entre dans le Top 10. Le meilleur du stream de Spotify est sur aficia.

Chaque semaine aficia vous offre une vision globale sur les titres les plus streamés sur Spotify, première plateforme d’écoute au monde. Les 200 titres les plus plébiscités en France sur la semaine du 27 décembre 2019 au 02 janvier 2020.

Le Top 10

Les semaines se suivent et il y a, finalement, pas réellement de changements dans le Top 10 des titres les plus écoutés en France sur Spotify.

En effet, pour la sixième semaine consécutive, c’est Gradur qui occupe la première marche du podium avec “Ne reviens pas” qu’il partage avec Heuss L’Enfoiré. Il enregistre 3.948.207 streams de plus. Pas de changement non plus pour la seconde place qui reste occupée par Heuss L’Enfoiré et Jul avec “Moulaga” qui enregistre 3.035.799 streams pour sa troisième semaine dans le Top. Pour finir le podium, c’est toujours Tones and I qui est à la troisième place avec “Dance Monkey” qui affiche 2.282.643 streams sur la semaine.

Dans le Top 10 Spotify, on note la progression de The Weeknd avec “Blinding Lights” qui passe de la 8ème à la 4ème place avec 1.772.905 streams. Et la seule entrée étant celle de 4Keus et Niska avec “M.D”, extrait de l’album Vie d’artiste, qui occupe la 9ème place avec 1.244.632 streams au compteur.

À noter…

Il faut noter que “Roxanne” d’Arizona Zervas gagne du terrain en occupant la 13ème place et 1.156.536 streams tout comme “Ritmo” de The Black Eyed Peas qui passe de la 18ème à la 14ème place avec 1.145.186 streams.

Côté entrées dans le Top Spotify, “Double Bang 8” de Leto s’installe à la 91ème place avec 457.314 streams suivi de Jackboys avec “Gang Gang” et 451.554 streams.

Le Top 3 Viral Spotify

Du côté du Top Viral 50 de Spotify, on retrouve Mahen avec “Pura Pura Lupa” sur la première marche du podium mondial suivi de Tokyo’s Revenge avec “GoodMorningTokio!” puis “Blueberry Faygo” de Yung Anime.

Côté français, le Top 3 est toujours occupé en premier lieu par Gradur avec “Ne reviens pas” puis par Carla avec “Bim Bam Toi” et The Weeknd avec “Blinding Lights”.

Le Top 10 Spotify France

