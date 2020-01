Top Spotify : Arizona Zervas débarque dans le Top 10 !

Gradur garde la tête du classement avec “Ne reviens pas” tandis qu’Arizona Zervas arrive dans le Top 10. Le meilleur du stream de Spotify est sur aficia.

Chaque semaine aficia vous offre une vision globale sur les titres les plus streamés sur Spotify, première plateforme d’écoute au monde. Les 200 titres les plus plébiscités en France sur la semaine du 03 au 09 janvier 2020.

Le Top 10

C’est un Top 10 qui ressemble beaucoup à celui de la semaine dernière… Gradur garde la tête du classement avec “Ne reviens pas”, c’est déjà sa septième semaine en haut du tableau. Heuss L’Enfoiré reste N°2 avec “Moulaga” et Tone and I N°3 avec “Dance Monkey”.

On note simplement la progression de 4Keus avec son titre “M.D” qui gagne quatre place avec 1.492.321 streams de plus et alors que son album Vie d’artiste vient d’entrer dans le Top 10 des meilleures ventes d’albums de la semaine.

Mais le fait le plus notable reste la venue d’Arizona Zervas dans le Top 10 grâce à trois places de gagné en une semaine pour “ROXANNE”. Avec 1.190.522 streams de plus il commence sérieusement à conquérir la France et ce n’est qu’un début.

Justin Bieber à la traîne…

Le retour de Justin Bieber ne semble pas faire de remous dans l’Hexagone. En effet, le titre “Yummy” entre seulement à la 43ème place avec 639.389 streams sur sa première semaine d’exploitation. Il n’arrive même pas à décrocher un N°1 au niveau mondial. Il se classe derrière Tones and I et il affiche un total de 36.772.939 streams.

L’effet 4Keus !

Avec la sortie de son album Vie d’artiste 4Keus affiche plusieurs de ses titres dans le Top 200 Spotify. Si “M.D” est en tête on retrouve également dans le classement “Flashback” (76ème – 465.989 streams), “En bas” (89ème – 434.836 streams), “Paris la nuit” (99ème – 397.793 streams), “Vie d’artiste” (105ème – 376.943 streams), “Toi ou moi” (173ème – 274.491 streams), “Focus” (174ème – 273.543 streams), “Dans le block” (183ème – 257.716 streams) et “Square” (197ème – 242.680 streams).

Le Top 3 Viral Spotify

Du côté du classement Viral de Spotify on retrouve Mahen N°1 du Top Viral Mondial avec “Pura Pura Pura”. Second, on retrouve Roddy Ricch avec “The Box” puis Lil Monet avec “Blueberry Fergo” pour refermer le podium.

Au niveau du Top Viral France C’est The Weeknd qui s’affiche en première position avec “Blinding Lights”. Second, Gradur avec “Ne reviens pas” et c’est “Moulaga” de Heuss L’Enfoiré qui termine troisième.

Le Top 10 Spotify France

