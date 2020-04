Top Streaming : nouvelle chute des écoutes et Ninho toujours au sommet

Sixième semaine à la première place pour Ninho avec “Lettre à une femme” malgré une nouvelle chute des écoutes en streaming. aficia fait le point.

Chaque semaine aficia vous offre une vision globale sur les titres les plus streamés sur Spotify, première plateforme d’écoute au monde. On fait le point sur les titres les plus plébiscités en France sur la semaine du 10 au 16 avril 2020.

Le Top 10

Il n’y aura pas de révolution cette semaine dans le Top 10 des écoutes en streaming sur Spotify France. Le Top 3 reste identique avec Ninho en tête avec “Lettre à une femme”, The Weeknd est second avec “Blinding Lights” et Naps est troisième avec “6.3”.

SAINt JHN gagne du terrain avec “Roses” remixé par Imanbek en passant de la 9ème à la 4ème place, tout comme Soolking qui passe de la 7ème à la 5ème place avec “Meleğim”.

Le seul changement majeur sera la venue dans le Top 10 de Drake avec “Toosie Slide”. Il était à la 12ème place la semaine dernière, il pousse donc “Crois-moi” de Da Uzi en dehors du Top 10 qui passe à la 14ème place.

Nouvelle chute des écoutes…

Si la semaine dernière il y avait un sursaut au niveau des écoutes de musiques en streaming, la tendance est à nouveau vers le bas. Dans les faits, sur les trois premières semaines de confinement, le Top 200 de Spotify France affichait 27,76% de baise avant de connaître un léger mieux la semaine dernière.

En effet, en semaine 15, les écoutes avaient l’occasion de marquer un petit bond de 2,55%, passant à 103.470.452 streams sur la semaine pour le Top 200. Ce même top accuse une chute importante en semaine 16.

On passe ainsi à 95.896.437 streams sur la semaine, une chute de 7,32%. C’est le chiffre le plus bas depuis la mise en place du confinement en France. De la semaine 11 à la semaine 16 on note une chute de 31,34%.

Le point Ninho…

Cette semaine Ninho classe 20 titres dans le Top 200 de Spotify France et affiche ainsi un total de 10.263.739 streams sur la période. Par rapport à la semaine dernière, c’est 12,67% d’écoute en moins pour le rappeur…

Le point Ninho… Lettre à une femme 1787761 streams Zipette 877310 streams Promo (feat. Damso) 710798 streams La vie qu’on mène 701002 streams Pirate 672824 streams M.I.L.S 3 486973 streams La puerta 484905 streams Filon 445808 streams Maman ne le sait pas (feat. Niska) 404102 streams Every day (feat. Griff) 401717 streams Goutte d’eau 361393 streams C’était le rap 360425 streams Gros vendeurs 359143 streams Centre commercial (feat. Heuss L’enfoiré) 350065 streams Putana 348632 streams Le jeu (feat. Yaro) 316604 streams En chien 314725 streams Intro 307788 streams Tu sais qu’on est gang (feat. Hös Copperfield) 285987 streams Mauvais Djo 285777 streams

Le point Da Uzi…

La semaine Da Uzi avait eu l’honneur d’être N°1 des ventes d’albums en France. Côté Spotify France il avait réussi à classer 19 titres dans le Top 200 avec 10.805.856 streams. La chute est lourde puisqu’il ne classe cette semaine que 5 titres pour 2.330.701 écoutes… Une chute vertigineuse de 78,43% !

Le point Da Uzi… Crois-moi (feat. Ninho) 1.001.026 streams Le dire (feat. Maes) 420.587 streams Autre part 398262 streams Architecte 256185 streams Da Vinci 254641 streams

Caballero & JeanJass, Maes et Hatik !

Le tandem Caballero & JeanJass arrive à classer son album High & Fines Herbes directement à la troisième place du Top Albums. Une belle entrée malgré un marché morose… Côté Spotify France, l’album n’affiche que 5 titres dans le Top 200 pour 1.749.733 streams.

Maes fait mieux en classant toujours 5 de ses titres dans le même top, “Blanche” en tête. Il faut dire que Les Derniers Salopards trust le Top Albums depuis sa publication. Il affiche 3.774.846 streams.

Dernier focus avec Hatik… La série ‘Validé’ lui donne un véritable coup de projecteurs ! L’artiste classe 5 titres dans le Top 200 de Spotify France : “Prison pour mineurs”, “Angela”, “FLK”, “La meilleure” et “Adieu, mon amour” pour un total de 3.111.248 streams sur la semaine.

Les nouveautés…

Il faut descendre loin, très bas, pour trouver la première nouveauté du Top 200 de Spotify France. C’est avec Moha La Squale qui classe “On roule” à la 74ème place pour 458.416 streams. À la 79ème position on trouve Rim’K avec “Rose rouge” pour 425.501 streams tandis que S.Pri Noir entre 132ème avec “T’as capté” (320.368 streams).

Le “Boyfriend” de Selena Gomez ne compte que 285.147 streams pour la 155ème place tandis que l’on trouve “Histoire sans fin” de Hugo Nogam qui arrive à grimper à la 191ème place…

Le Top 10 Spotify France

