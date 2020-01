Top YouTube : Maes débarque avec “Distant”

Une nouvelle semaine au sommet pour Gradur avec “Ne reviens pas”. Découvrez les clips les plus regardés en France avec aficia.

Il y a les meilleures ventes d’albums, les meilleurs chiffres en streaming mais il y a aussi YouTube, la plateforme incontournable qui offre le loisir d’écouter de la musique et de se régaler avec les clips. Et quand on regarde les chiffres, YouTube pèse dans le game !

On fait le point des clips les plus regardés sur la semaine du 10 au 16 janvier 2020 en prenant en compte uniquement les vues françaises. En clair ? Le classement des clips les plus regardés dans l’Hexagone !

Le Top 10 !

Cette semaine pas de révolution dans le Top 10 des clips les plus regardés en France sur YouTube. Le Top 3 change juste un peu et seul Gambi est out avec “Hé Oh”. En effet, alors qu’il vient d’offrir “Dans l’espace” son clip passe de la 9ème à la 11ème place.

C’est justement pour laisse de la place à Maes, seule entrée de la semaine dans ce Top 10. Il se positionne derrière Gradur avec “Ne reviens pas” et Heuss L’Enfoiré avec “Moulaga”. En effet, “Distant” qu’il partage avec Ninho entre directement à la troisième place en affichant 2,85 millions de vues sur la première semaine.

Les nouveautés…

Après Maes, il faut descendre à la 32ème place pour trouver l’alliance entre Drake et Future. Le tandem de choc installe sur cette place “Life is Good” avec 675K vues. Le clip “Rare” de Selena Gomez se classe 37ème avec 604K vues. Et c’est terminé côté nouveautés dans le Top 100 YouTube !

Le point Gambi !

On pose forcément un oeil attentif de Gambi, la nouvelle sensation de la scène urbaine française. Et bien il risque bien de se retrouver en tête la semaine prochaine avec son clip “Dans l’espace” qu’il partage avec Heuss L’Enfoiré.

Au moment d’écrire nos lignes, le clip s’affiche toujours N°1 des Tendances YouTube et compte plus de 4 millions de vues. Côté streams, il affiche 890.106 écoutes sur la journée du vendredi et 790.651 le lendemain (Spotify).

Le Top 10 des clips les plus regardés en France