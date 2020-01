Top YouTube : Gambi explose les compteurs avec “Dans l’espace”

Fin de règne pour Gradur sur le Top YouTube. C’est Gambi qui lui vole la première place. Découvrez les clips les plus regardés en France avec aficia.

Il y a les meilleures ventes d’albums, les meilleurs chiffres en streaming mais il y a aussi YouTube, la plateforme incontournable qui offre le loisir d’écouter de la musique et de se régaler avec les clips. Et quand on regarde les chiffres, YouTube pèse dans le game !

On fait le point des clips les plus regardés sur la semaine du 17 au 23 janvier 2020 en prenant en compte uniquement les vues françaises. En clair ? Le classement des clips les plus regardés dans l’Hexagone !

Le Top 10 !

Pas de surprise. Après les succès de “Hé Oh” et de “Popopop” le nouveau clip de Gambi, “Dans l’espace” qu’il partage avec Heuss L’Enfoiré, se classe directement N°1 avec 7,85 millions de vues au compteur.

C’est donc une fin de règne pour Gradur avec “Ne reviens pas” qui passe à la deuxième place. Idem pour “Moulaga” de Heuss L’Enfoiré qui passe de la seconde à la troisième place.

Dans le reste du Top 10, peu de changements. Gambi arrive à faire remonter “Hé oh” à la 10ème place. Carla est out du Top 10 avec “Bim Bam Toi” tout comme Naza avec “Loin de moi”.

Les nouveautés…

Hormis Gambi, il faut descendre à la 20ème place pour trouver la première nouveauté de la semaine : Imen Es avec “Je t’aime en silence” qui enregistre 962K vues. Le clip “Darkness” d’Eminem entre à la 51ème place avec 469K vues.

Chily installe le clip de “Tout est calé” à la 54ème place avec 444K vues, les Jonas Brothers affichent 413K vues pour “What A Man Gotta Do” pour se classer 59ème. Terminons le tour d’horizon avec The Weeknd et “Blinding Lights” qui entre 63ème avec 381K vues et La Fouine qui entre 72ème avec “Première fois”.

Le Top 10 des clips les plus regardés en France