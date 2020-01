Top Spotify : Maes gagne du terrain avec “Distant”

Voilà un Top Spotify qui ressemble à la semaine dernière… Le Top 10 est identique avec toujours Gradur en tête. C’est à découvrir sur aficia.

Chaque semaine aficia vous offre une vision globale sur les titres les plus streamés sur Spotify, première plateforme d’écoute au monde. On fait le point sur les titres les plus plébiscités en France sur la semaine du 10 au 16 janvier 2020.

Le Top 10

Pas de changement du côté du Top 10 des titres les plus streamés sur la semaine sur Spotify France. Juste un petit jeu des chaises musicales et pas de révolution. Déjà, le podium qui reste identique avec Gradur en tête pour le titre “Ne reviens pas”. Second, toujours Heuss L’Enfoiré avec “Moulaga” et Tones and I sur la troisième marche avec “Dance Monkey”.

Côté changement de position, Maes gagne deux place avec ‘Distant” qui enregistre 2.067.053 streams sur la semaine, c’est 596.480 écoutes de mieux que la semaine dernière. Aya Nakamura gagne une place avec “40%” tout comme Arizona Zervas avec “ROXANNE”.





















Népal dans le game !

On note dans le classement la venue des titres de Népal avec l’album posthume Adios Bahamas. L’artiste classe 8 de ses titres dans le Top Spotify à commencer par “En face” à la 68ème place avec 531.707 streams. Au total, sur la semaine, il totalise 2.919.263 écoutes.

Du côté de Selena Gomez, ce n’est pas la folie avec seulement deux titres de son album Rare dans le Top Spotify. Le titre éponyme avec 507.001 streams et “Lose You To Love Me” avec 626.391 streams.

Quant aux débuts de Squeezie dans l’industrie musicale, c’est pas la folie. En effet, le titre “Influenceurs” n’affiche que 313.512 streams pour se classer à la 162ème place.

Le Top Viral

Le Top Viral de Spotify France est, cette semaine, dominé par Likybo avec le titre “Kraazy”. En seconde position c’est Roddy Rich qui fait sensation avec “The Box” et c’est The Weeknd qui ferme le podium avec “Blinding Lights”.

Le Top 10 Spotify France

Les dernières certifications de singles…