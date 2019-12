Top Spotify : Heuss L’enfoiré s’envole avec “Moulaga”

Gradur reste N°1 du Top Spotify mais Heuss L’enfoiré débarque en force avec “Moulaga”. Le Top streaming est sur aficia.

Chaque semaine aficia vous offre une vision globale sur les titres les plus streamés sur Spotify, première plateforme d’écoute au monde. Les 200 titres les plus plébiscités en France sur la semaine du 13 au 19 décembre 2019.

Le Top 10…

C’est donc Gradur qui reste N°1 des titres les plus streamés en France sur Spotify avec “Ne reviens pas”. Il enregistre 4.899.167 streams sur la semaine, 799 de moins que la semaine dernière, et affiche un total de 18.092.422 écoutes. Au total, Gradur classe six de ses productions dans le Top 200 pour un total de 7.045.187 streams

Second, et pour sa première semaine, Heuss L’enfoiré avec le titre “Moulaga” qu’il partage avec Jul. Le titre enregistre 3.525.919 streams sur la semaine. Un démarrage explosif ! Au total, Heuss L’enfoiré classe quatre de ses productions dans le Top 200 pour un total de 5.089.062 streams

Notons dans le Top 10 la belle performance de The Weeknd avec le titre “Blinding Lights” qui gagne 7 places pour s’installer à la 5ème position avec 1.488.389 streams, 454.070 de mieux par rapport à la semaine dernière.

Ça monte !

GLK gagne 52 places avec le titre “93% [Tijuana]”, il affiche 856.125 streams et occupe la 23ème place. Gims grimpe également avec “Reste” qui gagne 12 places (27ème, 806.488 streams) tout comme Vitaa et Slimane qui gagnent 17 places avec “Avant toi” (41ème, 706.220 streams).

Plus bas, Dua Lipa grimpe de 17 places (50ème, 662.662 streams) avec “Don’t Start Now”, l’incontournable “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey gagne 33 places (53ème, 597.600 streams), Trevor Daniel avec “Falling” en gagne 32 (58ème, 581.896 streams) et Tayc qui vient de publier son nouvel opus en gagne 134 avec “Moi, je prouve” (64ème, 551.820 streams).

De Jul à Harry Styles…

Jul continue de bien occuper le Top 200. Il classe 14 de ses titres pour un total de 5.739.342 streams sur la semaine. Avec Rooftop, SCH classe 8 de ses titres et affiche un total de 4.557.414 streams. Beau score également du côté de PNL avec 5 titres dans le Top 200 et un total de 1.956.854 streams.

Niska fait mieux en classant 6 titres pour un total de 3.199.171 streams tandis que Ninho en classe 5 pour 3.243.934 streams. 5 titres dans le Top 200 également pour Dadju qui affiche 3.054.499 streams.

La belle Angèle classe 5 titres de son album Brol pour un total de 2.852.569 streams. Aya Nakamura en classe trois pour 2.147.629. Gambi reste en forme avec ses trois titres dans le Top 200 pour 3.289.314 streams et, pour finir, Harry Styles qui vient de publier Fine Line installe trois titres dans le Top Spotify pour 991.407 écoutes.

Le Top 3 Viral

Carla reste N°1 du Top Viral de la semaine. La demoiselle qui avait l’honneur de nous représenter à l’Eurovision Junior enregistre 332.144 streams pour son titre “Bim Bam Toi”.

Second, Gradur avec “Ne reviens pas” et sur la troisième marche du podium Arizona Zervas avec “Roxanne” qui affiche 1.007.885 streams sur la semaine.

Le Top 10 Spotify France